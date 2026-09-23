Amaç Ankara’yı ikna etmek… Doğu Akdeniz’de kablo projesinde Fransız-Yunan formülü

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Yunanistan ve Fransa, Doğu Akdeniz’de Atina ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Doğu Akdeniz altından İsrail’e bağlaması planlanan Great Sea Interconnector (GSI) elektrik kablosunda, Ankara ile tansiyonu düşürebilecek yeni bir formülü devreye sokmaya hazırlanıyor. Buna göre, Ankara’nın koordinasyon çağrısını da gözeten bir adım atılarak, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgedeki kıyıdaş ülkelere projenin yeniden başlayacağı, yayımlanacak bir bildiriyle duyurulacak. Ekim ayında başlanması öngörülen kablo döşeme çalışmalarında kullanılacak araştırma gemisinin ise Fransız bayraklı olması planlanıyor.

FRANSIZ FORMÜLÜ

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Atina ve Paris, Türkiye dahil kıyıdaş ülkelere gönderilecek bildirinin içeriği konusunda anlaşmaya vardı. Bildirimde, belirli bir Fransız bayraklı geminin, kablo döşenmesine yönelik araştırmaları belirli koordinatlarda ve belirli bir süre boyunca gerçekleştireceği belirtilecek. Atina açısından formülün kritik unsuru, araştırma gemisinin Fransız bayrağı taşıyacak olması. Bu nedenle bildirimin de Fransız hükümeti tarafından iletilmesi ihtimali değerlendiriliyor. Böylece Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Ankara ile doğrudan karşı karşıya gelmeden kablo çalışmalarını yeniden başlatması hedefleniyor.

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ANKARA’NIN TUTUMU NET

Türkiye, denizaltı kablo projelerine karşı olmadığını ve uluslararası bağlantı altyapısının geliştirilmesini engellemeyi amaçlamadığını belirtiyor. Bununla birlikte Türk diplomatik kaynaklarına göre Ankara’nın itirazı, araştırma veya kablo döşeme faaliyetlerinin Türkiye’nin egemenlik hakkı ve yetki iddiasında bulunduğu deniz alanlarında gerçekleştirilmesiyle ilgili. Türkiye, bu tür faaliyetlere başlamadan önce, ilgili gemilerin bayrak devletinin diplomatik kanallar üzerinden Ankara ile iletişime geçerek gerekli işbirliği, koordinasyon ve faaliyetlerin çatışma önleme mekanizmalarını sağlaması gerektiğini savunuyor. Ankara, bu yaklaşımın uluslararası hukuk ve devlet uygulamalarıyla uyumlu olduğunu belirtiyor.

GÖZLER PARİS’TE

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Araştırma gemisinin Fransız bayraklı olması ve bildirimin Fransa tarafından iletilmesi ihtimali, Atina’nın Ankara ile yaşanabilecek gerilimi azaltma hesabında Paris’i kilit konuma getiriyor. Bu nedenle gözler şimdi Fransa’nın atacağı adıma çevrilmiş durumda.