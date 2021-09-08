Alzheimer’ı yapay zeka teşhis edecek

YENİ teknoloji Litvanya’daki Kaunas Teknoloji Üniversitesi’nden (KTU) bir ekipçe geliştirildi. Yapay zekâ ve derin öğrenme teknolojisinden faydalanan sistem, alzheimerı erken aşamada “mükemmele yakın” bir doğruluk oranıyla tespit edebiliyor. Sistem gerçek hayatta da vaat ettiğini verebilirse, belirtiler ortaya çıkmadan hastaların kolay ve hızlı şekilde saptanmasına yardımcı olabilir ve doktorlara önlem almak için daha fazla zaman bırakabilir.

SAHA SONUÇLARI BEKLENİYOR

Şimdi sahadaki uygulamanın sonuçları sistemin geleceğini belirleyecek. KTU ekibinden Rytis Maskeliunas, “Elbette bu sonuçlar gerçek hayattaki performansın göstergeleri değil” diyerek daha fazla veri elde etmek için hastanelerle birlikte çalıştıklarını anlattı. Şu aşamada yeni sistemin, geleneksel tarama yöntemlerinin yerini tamamen alamayacağını kaydeden Maskeliunas, ancak “teknoloji tıbbı daha erişilebilir ve ucuz hale getirebilir” diyerek erken teşhiste yeni yöntemin önemine işaret etti. Alzheimer ve bunamaya karşı ilaç geliştirilememiş olması nedeniyle erken tanı bu hastalıklarda hayati önem taşıyor. Erken tanı ile hastalığın olumsuz etkileri yavaşlatılarak bazı önlemler almak mümkün olabiliyor.

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