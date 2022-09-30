Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Alzheimer’da umut ışığı

Güncelleme Tarihi:

#Alzheimer#ABD#İlaç
Alzheimer’da umut ışığı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 07:00

Yeni geliştirilen Alzheimer ilacının, hastalığın erken evrelerinde başarılı olduğu açıklandı. İlacın, hastalığın neden olduğu bilişsel beceri gerilemesini yüzde 27 oranında yavaşlattığı tespit edildi. Bilim çevreleri çalışmayı ‘çığır açıcı bir gelişme’ olarak değerlendirdi.

Haberin Devamı

JAPONYA merkezli ilaç şirketi Eisai ve ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Biogen’in geliştirdiği yeni bir Alzheimer ilacının, hastalığın erken evrelerinde başarılı olduğu belirtildi. “Iecanemab” isimli ilacın yaklaşık 1800 erken evre Alzheimer hastası üzerinde yapılan ilk çalışmalarında, hastalık kaynaklı bilişsel beceri gerilemesini yavaşlattığı ortaya koyuldu.

YÜZDE 27 YAVAŞLAMA

Iecanemab tedavisi uygulanan hastalarda, plasebo verilen hastalara göre hastalığın ilerleyişinin yüzde 27 oranında yavaşladığı tespit edildi. Hastalığın yavaşlığının ölçümünde akıl sağlığındaki bozulma, giyinme, beslenme gibi günlük faaliyetlere ilişkin beceriler kriter olarak kullanıldı. Japon Eisai şirketi araştırmanın sonuçlarının kasım ayı sonunda düzenlenecek bir konferansta duyurulacağını ve aynı zamanda bir tıp dergisinde yayımlanacağını açıkladı.

Haberin Devamı

ONAY İÇİN BAŞVURU

Deneme fazlarına ilişkin tam rapor henüz yayımlanmamış olmasına rağmen, ortaya koyulan veriler kesin bir tedavisi olmayan Alzheimer hastalığı için bilim dünyasında heyecan yarattı. Her iki şirket de ilaca kullanım onayı alabilmek için ABD, Avrupa ve Japonya’daki ilgili kurumlara başvurmaya hazırlanırken, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ndeki (FDA) onay sürecinin hızlandırılması için girişimlerde bulunulacak. 

ÇIĞIR AÇAN GELİŞME

İlacın olası olumlu etkisi Alzheimer dernekleri tarafından da sevinçle karşılandı. ABD Alzheimer Birliği, Iecanemab’ın test bulgularını bugüne kadarki en ümit verici veriler olarak tanımlarken, İngiltere Alzheimer Araştırma Derneği de çalışmayı “çığır açan tarihi bir gelişme” olarak nitelendirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alzheimer#ABD#İlaç

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia