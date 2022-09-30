Alzheimer’da umut ışığı

Haberin Devamı

JAPONYA merkezli ilaç şirketi Eisai ve ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Biogen’in geliştirdiği yeni bir Alzheimer ilacının, hastalığın erken evrelerinde başarılı olduğu belirtildi. “Iecanemab” isimli ilacın yaklaşık 1800 erken evre Alzheimer hastası üzerinde yapılan ilk çalışmalarında, hastalık kaynaklı bilişsel beceri gerilemesini yavaşlattığı ortaya koyuldu.

YÜZDE 27 YAVAŞLAMA

Iecanemab tedavisi uygulanan hastalarda, plasebo verilen hastalara göre hastalığın ilerleyişinin yüzde 27 oranında yavaşladığı tespit edildi. Hastalığın yavaşlığının ölçümünde akıl sağlığındaki bozulma, giyinme, beslenme gibi günlük faaliyetlere ilişkin beceriler kriter olarak kullanıldı. Japon Eisai şirketi araştırmanın sonuçlarının kasım ayı sonunda düzenlenecek bir konferansta duyurulacağını ve aynı zamanda bir tıp dergisinde yayımlanacağını açıkladı.

Haberin Devamı

ONAY İÇİN BAŞVURU

Deneme fazlarına ilişkin tam rapor henüz yayımlanmamış olmasına rağmen, ortaya koyulan veriler kesin bir tedavisi olmayan Alzheimer hastalığı için bilim dünyasında heyecan yarattı. Her iki şirket de ilaca kullanım onayı alabilmek için ABD, Avrupa ve Japonya’daki ilgili kurumlara başvurmaya hazırlanırken, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ndeki (FDA) onay sürecinin hızlandırılması için girişimlerde bulunulacak.

ÇIĞIR AÇAN GELİŞME



İlacın olası olumlu etkisi Alzheimer dernekleri tarafından da sevinçle karşılandı. ABD Alzheimer Birliği, Iecanemab’ın test bulgularını bugüne kadarki en ümit verici veriler olarak tanımlarken, İngiltere Alzheimer Araştırma Derneği de çalışmayı “çığır açan tarihi bir gelişme” olarak nitelendirdi.