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Alzheimer’a karşı aşı geliyor

#Alzheimer#DSÖ#Bunama
Alzheimer’a karşı aşı geliyor

İngiliz bilim insanları, Alzheimer hastalığına karşı aşı geliştirdiklerini duyurdu. Farelerde bunamayı tersine çevirmeyi başaran uzmanlar, insanlı deneylere iki yıl içinde başlanabileceğini belirtti. Doz başına sadece 200 liraya mal olacak tedaviyle, bunama tamamen önlenebilir.

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ALZHEİMER hastalığının tedavisinde ümit verici bir gelişme yaşandı. İngiltere’deki Leicester Üniversitesi’nden araştırmacılar, erken aşamada hastalığının ilerlemesini durdurabilecek hatta belirtiler hiç çıkmadan hastalığı önleyebilecek yeni bir yöntem keşfettiler. Vücutta doğal olarak oluşan proteinlerin beyinde plaklar oluşturarak hafızayı etkilemesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlık olan Alzheimer’ın bilinen bir tedavisi yok. Ancak bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, “TAP01-04” adını verdikleri bir antikor ile vücutta protein plakları oluşmasını engellemeyi başardılar.

BEYİN FONKSİYONLARI İYİLEŞİYOR

Antikor tedavisi sayesinde başlangıçta plak oluşumunun önüne geçilebilirken, halihazırda demansa yakalanmış bir kişinin beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesi de mümkün. Sonuçları Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışmada, farelerde gerçekleştirilen denemelerde demansın etkilerinin tersine döndüğü görüldü. Şimdi bilim insanları, doz başına maliyeti 15 sterlin (200 TL) olarak hesaplanan tedavinin bir aşıya dönüştürülmesi ve insanlarda kullanımı için çalışmalara başladı. Tedavinin öncelikle alzheimer riski yüksek kişilere sunulması hedefleniyor.

HASTALIK ÖNCESİ KORUMA

Leicester Üniversitesi’nden Profesör Mark Carr bulguları için, “Alzheimerı sadece semptomlar tespit edildiğinde tedavi etme olasılığını değil, aynı zamanda semptomlar ortaya çıkmadan önce hastalığa karşı potansiyel olarak aşılama olasılığını da açıyor” değerlendirmesinde bulundu. Carr, “Çalışma erken bir aşamada olsa da sonuçların insanlı deneylerde tekrarlanması halinde bu devrim niteliğinde olabilir” dedi. Uzmanlar yeni aşının insanlar üzerindeki denemelerine iki yıl içinde başlanabileceğini kaydetti.

Alzheimer’a karşı aşı geliyor

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55 MİLYON DEMANS HASTASI VAR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 55 milyonu aşkın demans hastası bulunuyor. Çalışmanın gerçekleştirildiği İngiltere’de ise yaklaşık 850 bin kişi bu hastalıktan mustarip. İnsanların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren ve ömrü kısaltan bu hastalığın bilinen bir tedavisi bulunmazken, etkilerinin yavaşlatılmasında erken teşhis büyük önem taşıyor.

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#Alzheimer#DSÖ#Bunama

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