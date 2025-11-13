Alzheimer tedavisinde yeni umut… Ünlüler kullanıyor

Haberin Devamı

YAŞLANMA karşıtı takviyeler arasında son yıllarda popülerleşen NAD+ molekülü, Alzheimer tedavisinde adeta umut ışığı oldu. Norveç’te bulunan Oslo Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve Science Advances dergisinde yayımlanan yeni araştırmada, NAD+ seviyelerini doğal olarak artıran bir takviyenin farelerde hafıza becerilerini normale döndürdüğü tespit edildi. İnsanlardaki Alzheimer hastalığına benzer genetik değişiklikler uygulanan ve ‘unutkanlık’ yaşayan farelerde, NAD+ içeren madde verilmesiyle beyin hücrelerindeki bozulmanın durduğu ve hafıza testlerinde normal seviyelere ulaşıldığı görüldü.

TAKVİYE ALINIYOR

Uzmanlar tarafından ‘gençlik pınarı’ olarak tanımlanan NAD+, dünyaca ünlü pek çok ünlü isim tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber, ünlü manken Kendall Jenner ile birlikte serum yoluyla takviye aldığı bir tanıtım videosunda “Hayatımın geri kalanında NAD kullanacağım ve asla yaşlanmayacağım” diye konuşmuştu. NAD tedavileri seans başına 150 ila 800 sterlin arasında değişiyor.