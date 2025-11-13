×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Alzheimer tedavisinde yeni umut… Ünlüler kullanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Alzheimer Tedavisi#NAD+ Molekülü#Hafıza Kaybı
Alzheimer tedavisinde yeni umut… Ünlüler kullanıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 07:00

Norveçli biliminsanları tarafından yapılan bir araştırma, NAD+ molekülünün Alzheimer hastalığına bağlı hafıza kaybınnı tersine çevirdiğini ortaya koydu.

Haberin Devamı

YAŞLANMA karşıtı takviyeler arasında son yıllarda popülerleşen NAD+ molekülü, Alzheimer tedavisinde adeta umut ışığı oldu. Norveç’te bulunan Oslo Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve Science Advances dergisinde yayımlanan yeni araştırmada, NAD+ seviyelerini doğal olarak artıran bir takviyenin farelerde hafıza becerilerini normale döndürdüğü tespit edildi. İnsanlardaki Alzheimer hastalığına benzer genetik değişiklikler uygulanan ve ‘unutkanlık’ yaşayan farelerde, NAD+ içeren madde verilmesiyle beyin hücrelerindeki bozulmanın durduğu ve hafıza testlerinde normal seviyelere ulaşıldığı görüldü.

Alzheimer tedavisinde yeni umut… Ünlüler kullanıyor

TAKVİYE ALINIYOR

Haberin Devamı

Uzmanlar tarafından ‘gençlik pınarı’ olarak tanımlanan NAD+, dünyaca ünlü pek çok ünlü isim tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber, ünlü manken Kendall Jenner ile birlikte serum yoluyla takviye aldığı bir tanıtım videosunda “Hayatımın geri kalanında NAD kullanacağım ve asla yaşlanmayacağım” diye konuşmuştu. NAD tedavileri seans başına 150 ila 800 sterlin arasında değişiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alzheimer Tedavisi#NAD+ Molekülü#Hafıza Kaybı

BAKMADAN GEÇME!