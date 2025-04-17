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AlzheImer tedavisinde yeni umut

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Birliği#Alzheimer#Tedavi
AlzheImer tedavisinde yeni umut
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 07:00

Avrupa Birliği, Alzheimer hastalığının tedavisinde temel biyolojik süreçleri hedefleyen ilk tedaviyi onayladı.

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Avrupa Komisyonu, ‘Lecanemab’ adlı antikor bazlı ilacın erken evre Alzheimer hastalarında kullanımına yeşil ışık yaktı. Bu ilaç, AB’de bu türde onay alan ilk Alzheimer tedavisi olma özelliğini taşıyor. Ancak uzmanlara göre, bu tedavi yalnızca çok sınırlı sayıdaki hastada uygulanabilecek. Almanya’da yaklaşık 1.2 milyon Alzheimer hastası bulunurken, bu yeni tedaviden potansiyel olarak fayda görebilecek kişi sayısının 20 bin civarında olduğu belirtiliyor. Lecanemab, Alzheimer’a neden olan Amyloid plaklarını hedef alarak, hastalığın ilerlemesini erken evrede yavaşlatmayı amaçlıyor. Ancak uzmanlar, bu tedavinin bir iyileştirme ya da kayda değer bir bilişsel iyileşme sağlamadığını, yalnızca küçük bir yavaşlama sunduğunu ifade ediyor.    

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#Avrupa Birliği#Alzheimer#Tedavi

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