Altyapıları yerle bir ediyorlar: Kiev-Moskova arasında dron düellosu

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Rusya’nın 2022 yılında Ukrayna’ya askeri müdahalesiyle patlak veren savaş 800’üncü gününe yaklaşırken, Kiev ile Moskova arasında şimdiye kadar görülmedik dron muharebeleri yaşanmaya başladı. Sadece bir gecede tarafların birbirine yolladığı yüzlerce dron ile iki ülkenin alt yapısı yok edilmeye devam etti. Bu arada başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin bir süre ara verdikleri Ukrayna’ya silah yardımını mayıs ayından itibaren sürdürmesiyle cephe hattının daha da kızışması bekleniyor.

HEDEF ENERJİ ALTYAPISI

Ukrayna tarafından önceki gece atılan 50 insansız hava aracı sınıra yakın Belgorod, Bryansk, Tula, Smolensk, Rezan, Kaluga ve Moskova bölgesini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı “50 aracı da imha ettik” demesine rağmen görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde Smolensk bölgesinde bir rafinerinin isabet alarak yanmaya başladığı görüldü. Kaluga ile Bryansk bölgelerinde ise iki önemli elektrik dağıtım trafo merkezi isabet aldı. Rusya, saldırıda bir kişinin öldüğünü açıkladı.

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Harkov bölgesinde beton takozlarla olası Rus kara saldırısına karşı tedbir alınıyor.

RUSLAR, ODESSA’YI VURDU

Dron ve füze saldırısının başlıca hedefi Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Odessa limanı oldu. Saldırı sonucu limanda buğday ihracatı için kullanılan birkaç tahıl silosu yıkıldı. Ukrayna tarafı bu silolardaki tahılın Afrika ülkelerine gönderilmek için hazırlandığı vurgusunu yaptı. Batı yaklaşık 8 aydır Ukrayna’ya silah desteğini vasat seviyelere indirmişti. Ukrayna’daki silah kıtlığını fırsat bilen Rus ordusu, Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde karşı taarruz başlatmıştı.

ABD DEV YARDIM PAKETİNDE ANLAŞTI

Rusya’nın savaşta galip gelebileceği iddiaları üzerine ABD Kongresi, aylardır oyaladığı Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık askeri yardım paketini onayladı. Temsilciler Meclisinden geçen 95 milyar dolarlık paket, 61 milyar dolarlık Ukrayna yardımının dışında, İsrail’e 26 ve Hint-Pasifik bölgesinin (Tayvan) güvenliğine 8 milyar dolar yardım yapılmasını da içeriyor. Bununla birlikte Almanya, Ukrayna için yardım paketinin onaylanmasını “iyimserlik günü” olarak nitelendirdi. Moskova ise Kiev’e yapılacak yardımı “terörist faaliyetlere doğrudan destek” olarak belirtti.

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Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratların çoğunluğundaki Senatonun söz konusu yardım paketini muhtemelen salı günü onaylaması bekleniyor.