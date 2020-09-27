Altun'dan Pelosi yorumu: Cumhurbaşkanımızın Trump ile ilişkisine müdahale girişimi

Altun, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Pelosi’nin sözlerinin hatırlatılması üzerine Altun, bu ifadeleri ‘ciddiyetsiz’ bulduğunu dile getirdi.

DEMOKRATİK BİR GEÇMİŞE SAHİBİZ

Altun şöyle konuştu: “Türkiye son derece demokratik bir geçmişe sahip. Ancak bu demokratik geçmiş, darbelerle inkıtaya uğratılmış bir geçmiştir. Bu darbelerin arkasında kimler olduğu da kamuoyunun bildiği bir husustur. Ne yazık ki Pelosi’nin de Türkiye karşıtı lobinin sözcülüğüne soyunduğunu üzülerek görmüş durumdayız. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerikan Başkanı’yla ilişkisine bir müdahale girişimi olarak da ayrıca okunabilir, iki ülke ilişkilerine müdahale girişimi olarak da okunabilir. Ben Amerika’daki yürütme organlarının da bu olumsuz söyleme tepki göstereceklerini ümit ediyorum.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmeyebileceği iması üzerine Pelosi, “Sayın Başkan, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan’da olmadığınızı hatırlatayım” demişti.

‘YAPTIRIM EN İRRASYONEL ADIM OLUR’

Fahrettin Altun, 1-2 Ekim tarihlerinde Avrupa Birliği toplantılarında Türkiye karşıtı bir yaptırım kararı beklenip beklenmediği yönündeki soru üzerine, “Böyle bir beklentimiz söz konusu değil. Böylesi bir adım, uluslararası ilişkiler tarihinde atılabilecek en irrasyonel adımlardan biri olur” dedi. AB yetkilileri de Türkiye ve Yunanistan’ın diyalog kararı sonrasında bu olasılığın azaldığını ifade etmişti. Kıbrıs Rum Kesimi’nin baskıları ise sürüyor.