Altun'dan Papa'nın diyalog çağrısına destek

Altun, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır” çağrısı yaptı. Papa dün Twitter’da paylaştığı mesajda, “Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginlikleri endişeyle izliyor ve bölge halklarının barış ve huzurunu tehdit eden anlaşmazlıkları yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı yoluyla çözmeye çağırıyorum” ifadesini kullandı. Papa Françesko