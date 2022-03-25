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Altun: S-400 önerisi gerçekçi değil

#İletişim Başkanı Fahrettin Altun#S-400#ABD
Altun: S-400 önerisi gerçekçi değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan Wall Street Journal gazetesindeki bir makalede yer alan, Türkiye’nin elindeki S-400 füzelerini Ukrayna’ya göndermesini önerisi için “Bu fikir hiçbir şekilde gerçekçi değil” yorumunu yaptı.

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Altun’un makaleye ilişkin değerlendirmeleri, yine aynı gazetede yayımlandı. “S-400’lerin Ukrayna’ya verilmesinin ABD’nin Türkiye’yi tekrar F-35 programına dahil etmesinin önünü açacağı” görüşü üzerine, “Türkiye’nin öncelikle ABD ile görüştüğünün ancak ABD’nin Patriot sistemini satmayı reddettiğinin görmezden gelindiğine” dikkat çeken Altun şu değerlendirmede bulundu:

F-35’LER VERİLMELİ

“O dönemde Türkiye’nin Patriot satın alma seçeneği ortadan kaldırılmıştı. Türkiye, Türk-Rus ilişkilerindeki gerginliğin had safhada olduğu bazı dönemlerde müttefiklerimizin Patriot bataryalarını ülkemizden nasıl çektiğini hâlâ unutmamıştır.

Bu tecrübeler nedeniyle Türk halkı, artık Batı’nın Patriot tedarikine ilişkin verdiği hiçbir ‘gayriresmi taahhüdü’ ciddiye almamaktadır. Türkiye’nin siyasi nedenlerle F-35 programından çıkarılması, Türkiye’nin kendisine ödül gibi sunulan ‘programa tekrar alınma’ fikrini ciddiye almasını da zorlaştırmaktadır.”

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#İletişim Başkanı Fahrettin Altun#S-400#ABD

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