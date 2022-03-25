Altun: S-400 önerisi gerçekçi değil

Haberin Devamı

Altun’un makaleye ilişkin değerlendirmeleri, yine aynı gazetede yayımlandı. “S-400’lerin Ukrayna’ya verilmesinin ABD’nin Türkiye’yi tekrar F-35 programına dahil etmesinin önünü açacağı” görüşü üzerine, “Türkiye’nin öncelikle ABD ile görüştüğünün ancak ABD’nin Patriot sistemini satmayı reddettiğinin görmezden gelindiğine” dikkat çeken Altun şu değerlendirmede bulundu:

F-35’LER VERİLMELİ

“O dönemde Türkiye’nin Patriot satın alma seçeneği ortadan kaldırılmıştı. Türkiye, Türk-Rus ilişkilerindeki gerginliğin had safhada olduğu bazı dönemlerde müttefiklerimizin Patriot bataryalarını ülkemizden nasıl çektiğini hâlâ unutmamıştır.

Bu tecrübeler nedeniyle Türk halkı, artık Batı’nın Patriot tedarikine ilişkin verdiği hiçbir ‘gayriresmi taahhüdü’ ciddiye almamaktadır. Türkiye’nin siyasi nedenlerle F-35 programından çıkarılması, Türkiye’nin kendisine ödül gibi sunulan ‘programa tekrar alınma’ fikrini ciddiye almasını da zorlaştırmaktadır.”