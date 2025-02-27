Altından heykel dansözle dans: Trump’ın skandal Gazze videosu

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Gazze’de 2 milyona yakın Filistinliyi sürgün edeceğini, Gazze’yi devralacağını ve bölgeyi tatil yerine çevireceğini ısrarla söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social hesabından yapay zekâ ile oluşturulmuş “Gazze’nin geleceği” videosu paylaştı. Videoda Gazze’de Trump’ın devasa bir altın heykeli, sahilde dolarlar saçarak dans eden Elon Musk, “Trump Gazze” otelinin havuzunda içeceklerini yudumlayan Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bir gece kulübünde dansözle dans eden Trump görüntüleri bulunuyor.

‘TRUMP GAZZE’ BURADA

Yapay zekâ videosu Gazze’de yıkılmış binaların arasında yürüyen çıplak ayaklı Filistinli ebeveynler ve çocuklarla başlıyor. Bu görüntünün üzerinde “Sırada ne var” sorusu sorulduktan sonra Filistinliler, Trump’ın planındaki Gazze sahilinde şehir merkezindeki gökdelenlere doğru yürüyorlar. Videoya bir de şarkı eklenmiş. Şarkıda “Artık tünel yok, artık korku yok. Trump Gazze nihayet burada. “Donald sizi özgürleştirmeye geliyor. Trump Gazze ışıl ışıl parlıyor. Altın gelecek, yepyeni bir ışık. Ziyafet ve dans. İş bitti” deniyor.

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‘EN UTANÇVERİCİ’ PAYLAŞIM

Trump’ın yapay zekâ videosu sosyal medyada birçok Amerikalı tarafından tepki çekti. “Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum”, “İşte diktatörler bunu yapar. Dünyayı kontrol etmek istiyorlar”, “Trump’ın Gazze videosu bir ABD başkanından gördüğüm en iğrenç, en utanç verici ve en korkunç kamuoyu paylaşımı”, “Bir insanın nasıl bu kadar aşağılık olabileceğini aklım almıyor” gibi yorumlar yapıldı. Trump bu ay yaptığı bir açıklamada Gazzelileri sürme ve ABD’nin bölgeyi kontrol etmesi konusunda “Bunu gelecek için bir gayrimenkul planı gibi düşünün” demişti.

WITKOFF ORTADOĞU’YA GİDECEK

Axios’un aktardığına göre Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bu pazar günü Ortadoğu’ya gidebilir. Habere göre Witkoff, katıldığı bir Amerikan-Yahudi Komitesi etkinliğinde yaptığı açıklamada, bir İsrail heyetinin önümüzdeki günlerde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere Doha veya Kahire’ye gideceğini söyledi. Trump’ın elçisinin, bu müzakerelere atıfta bulunarak “Eğer işler yolunda giderse pazar günü bölgeye seyahat edebilirim” dediği bildirildi.

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TRUMP’IN ELİNDEKİ MORLUK DA NEYİN NESİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekim ayından bu yana çekilen fotoğraflarında elinin üzerinde dikkat çeken ve makyajla kapatılmaya çalışıldığı söylenen morluğun sırrı nihayet çözüldü. Son olarak önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile buluşmasında da dikkatli gözlerden kaçmayan morlukla ilgili bir Beyaz Saray yetkilisinden açıklama geldi. Daily Mail’e konuşan Beyaz Saray yetkilisi, Başkan’ın elindeki morluğun bulunduğu pozisyonun gerektirdiği sürekli el sıkışmaların sonucu olduğunu söyledi. Ancak uzmanlar önceki Başkan Joe Biden’ın da elinde zaman zaman morluk görüldüğünü belirterek yaşlılar için damar yolu açılması gerektiğinde damar yapısı yüzünden en uygun yerin el üstü olduğuna işaret ediyor.

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VATANDAŞLIK SATACAK: ABD’DEN 5 MİLYON DOLARA ALTIN KART

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede istihdam yaratacak yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak “altın kart”ı 5 milyon dolar karşılığında satacaklarını duyurdu. Programın bir iki hafta içinde açıklanacağını belirten ABD Başkanı zenginlerin bu kartı satın alarak ABD’ye geleceğini, çok para harcayacaklarını, çok vergi ödeyeceklerini ve çok sayıda istihdam sağlayacaklarını öne sürdü.

Trump, Oval Ofis’te imzaladığı başkanlık kararnamelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

‘50 TRİLYON DOLAR GETİRİR’

Trump, “Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız ve bu size ‘yeşil kart’ ayrıcalıkları sağlayacak ayrıca vatandaşlığa da bir geçiş olacak” diye konuştu. Bu kartlardan 1 milyon veya daha fazlasını satabileceklerini ifade eden Trump, “Örneğin 1 milyon kart 5 trilyon dolar eder. 10 milyon kart satarsak toplam 50 trilyon dolar eder. 35 trilyon dolar borcumuz var, bu iyi olurdu, göreceğiz” dedi.

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RUS OLİGARKLARA DA OLUR

Bir Rus oligarkın altın kart almaya uygun olup olmayacağı sorusuna da Trump, “Evet, muhtemelen. Bazı Rus oligarkları tanıyorum, onlar çok iyi insanlar” yanıtını verdi. Trump, tüm ülkelerden kişilerin bu altın kart için uygun olup olmayacağına yönelik soru üzerine, bunun duruma göre değişeceğini, bu kartın satılacağı kişilerin dikkatlice inceleneceğini aktardı.