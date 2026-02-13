‘Altın Vize’ye Türk akını

×
Dünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 07:00

YUNANİSTAN’ın 13 yıldır uyguladığı Altın Vize programına Türk vatandaşlarının ilgisi son yıllarda hızla artıyor. Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, 2025’te yatırım karşılığı oturma izni alan Türklerin sayısı yüzde 160 artışla 3 bin 291’e ulaştı. Özellikle 2023 yılından beri başvurularda artış olduğu belirtilirken, Türklerin Altın Vize’ye başvurularındaki motivasyonlarının sadece yatırım olmadığı, Schengen bölgesinde vizesiz seyahat imkânının da cezbedici olduğu vurgulandı.

Habere göre bu bağlamda hem kira getirisi hem de gelecekte kazanç perspektifi sunan Yunanistan’daki gayrimenkullere yatırım yapmak oldukça popüler.

2025 yılında, vize sahibi olmaya hak kazananların büyük çoğunluğunu Türkiye, İsrail, Çin, İran ve ABD vatandaşları oluşturdu. 2024’te 4 bin 535 başvuru kabul edilirken, bu sayı 2025’te 8 bin 879 oldu.

Söz konusu sayılar, Altın Vize hakkı elde edenlerin oranının, bir yılda yüzde 95 arttığını ortaya koyuyor. 2025’te başvuruları kabul edilen Çinli yatırımcıların sayısı ise yüzde 53.7’lik artışla 9 bin 926’ya ulaştı.

