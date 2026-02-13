‘Altın Vize’ye Türk akını

Haberin Devamı

Habere göre bu bağlamda hem kira getirisi hem de gelecekte kazanç perspektifi sunan Yunanistan’daki gayrimenkullere yatırım yapmak oldukça popüler.

2025 yılında, vize sahibi olmaya hak kazananların büyük çoğunluğunu Türkiye, İsrail, Çin, İran ve ABD vatandaşları oluşturdu. 2024’te 4 bin 535 başvuru kabul edilirken, bu sayı 2025’te 8 bin 879 oldu.

Söz konusu sayılar, Altın Vize hakkı elde edenlerin oranının, bir yılda yüzde 95 arttığını ortaya koyuyor. 2025’te başvuruları kabul edilen Çinli yatırımcıların sayısı ise yüzde 53.7’lik artışla 9 bin 926’ya ulaştı.