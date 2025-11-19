×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Altın tuvalet açık artırma ile satıldı

Güncelleme Tarihi:

#Altın Tuvalet#Sotheby's Müzayede Evi#Açık Artırma
Altın tuvalet açık artırma ile satıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 13:45

ABD'de düzenlenen müzayedede 18 ayar altın tuvalet, 12 milyon dolara alıcı buldu.

Haberin Devamı

ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi'nde İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 18 ayar altın tuvaleti, açık artırmayla satışa çıkarıldı. "Amerika" adı verilen 101 kilogram ağırlığında som altından yapılan tuvalet, 12.1 milyon dolara satıldı. Altın tuvaleti satın alan koleksiyoncunun ismi ise açıklanmadı.

Cattelan, müzayede öncesinde halkın görmesi için sergilenen altın tuvaletin ABD'deki aşırı zenginliği hicvetmeyi amaçladığını belirtti. Cattelan, daha önce yaptığı bir açıklamada esprili bir şekilde, "İster 200 dolarlık bir öğle yemeği yiyin, ister 2 dolarlık bir sosisli sandviç, sonuç tuvalet açısından aynıdır" ifadelerini kullanmıştı.

SANATÇININ DİĞER ALTIN TUVALETİ İNGİLTERE'DE ÇALINMIŞTI

Tuvalet, Maurizio Cattelan'ın 2016 yılında yaptığı iki tuvaletten biriydi. Diğeri ise 2016 yılında New York'taki Guggenheim Müzesi'nde sergilenmiş, daha sonra eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in doğduğu kır malikanesi Blenheim Sarayı'nda sergilendiği sırada çalınmıştı. Soygunda 2 kişi yakalanırken, altın tuvaet bulunamamıştı. Altın tuvaletin parçalanıp eritildiğine inanılıyor.

Haberin Devamı

"DUVARA BANTLANMIŞ MUZ" ESERİ 6.2 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Cattelan'ın önceki çalışmalarından biri de duvara bantlanmış bir muzun yer aldığı "Comedian" adlı eserdi. Cattelan'ın "duvara bantlanmış muz" eseri, 2024 yılında Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 6.2 milyon dolara satılmıştı.

Gözden Kaçmasın‘FIFA pass’ ile öncelik… Dünya Kupası’na jet vize‘FIFA pass’ ile öncelik… Dünya Kupası’na jet vizeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın Tuvalet#Sotheby's Müzayede Evi#Açık Artırma

BAKMADAN GEÇME!