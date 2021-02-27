'Altın Pasaport' skandalında Anastasiadis bağlantısı!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Anastasiadis'in ülkede kanunsuz kişilerin para karşılığında Rum pasaportu alarak AB vatandaşı olmasını sağlayan, "Altın Pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasında 8 kişi üzerinden bağlantısı tespit edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kanunsuz kişilerin para karşılığında Rum pasaportu alarak AB vatandaşı olmasını sağlayan, "Altın Pasaport" skandalında yeni gelişme yaşandı.

"Altın Pasaport" olayına ilişkin kurulan komitenin yürüttüğü soruşturmada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bağlantılı olduğu 8 vatandaşlık tespit edildi.

Rum Sayıştay Başkanlığı, altın pasaportlar ve Ay.Napa Marinasına ilişkin tespitlerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuya müdahil olduğunu ortaya koyduğunu tespit etti.

VATANDAŞLIK VERİLEN KİŞİLER KRİTERE UYMADI

Sayıştaylığın raporunda, turizm kenti Ay.Napa marinasının yatırımıyla bağlantılı olan şirket yetkililerine verilen 8 altın pasaportun arkasında “Nikos Anastasiadis” avukatlık bürosunun bulunduğunu belirtildi. Sayıştaylık raporunda pasaport alan kişilerin gerekli kriterlere uymadığı da ifade edildi.

RUM LİDER İFADE VERMİŞTİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Anastasiadis, Şubat ayının başında "Altın Pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade vermişti. İfadesi yaklaşık 3 saat süren Başkan Anastasiadis, ilk ifadesinde kendisine yöneltilen sorulara çoğunlukla "bilmiyordum" veya "benim suçum değil" diyerek cevap vermişti.

ALKOL MASASINDA İTİRAF ETMİŞTİ

Rum lideri Anastasiadis’in “Altın yumurtlayan tavuk” diye nitelendirdiği, yatırım karşılığı yabancılara satılan AB pasaportları nedeniyle Türklerle anlaşmak istemediğini ileri süren Kathimerini gazetesinin Rum Kesimi’nde yayın yapan baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Paraskos, “Anastasiadis, dönemin Yunan Başbakanı Çipras’la Atina’da bir eğlence masasında, ‘Altın pasaportlardan ofisime 300 milyon euro geldi, hepsini özel uçakla Şeysel adalarına gönderdim” dediğini yazmıştı.

Anastasiadis’in kızı Elsa ile ortak hukuk bürosunun yatırım karşılığı vatandaşlık satışlarına aracılık yapıp kazanç sağladığı biliniyor. Anastasiadis’in viskiye düşkünlüğü de biliniyor.

RUM GAZETECİ İFŞA ETMİŞTİ

Öte yandan, genel yayın yönetmeni Andreas Parashos, köşesinde Anastasiadis'in "iki devletli çözüm için nabız yokladığını" ve "yatırım karşılığı vatandaşlık programından gelir elde ettiğini" yazmasının ardından 15 Ocak 2021'de istifa ettiğini duyurmuştu.

Parashos söz konusu köşe yazısında, bir eğlence ortamında Anastasiadis'in, "para karşılığı vatandaşlık programının altın yumurtlayan tavuk olduğunu anladığını ve programın kendi avukatlık bürosuna yıllık 300 milyon euro gelir getirdiğini" ve "bu paraları Seyşeller'e özel uçakla yaptığı seferlerle götürdüğünü" söylediğini kaydetmişti.

ALTIN PASAPORT SKANDALI

2004 yılında AB üyesi olan Kıbrıs Rum Kesimi, yıllardan beri para karşılığı AB pasaportu satmakla suçlanıyor. Rum yönetimi 2014’te bankacılık krizine girmiş, 10 milyar euroluk AB kurtarma planı ve pasaport satışlarıyla krizden çıkmıştı. Kıbrıslı Rumlar, 2014’ten beri 5 binden fazla yabancıya AB vatandaşlığı dağıttı ve karşılığında yaklaşık 7 milyar euroluk doğrudan yatırım aldı.

Rum Yönetimi yasalarına göre, 2 milyon euroluk devlet tahvili ya da gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık veriliyor. Ancak Rumların bu uygulaması nedeniyle Rusya, Çin ve Uzakdoğu’dan birçok sakıncalı ismin de AB vatandaşlığı alabildiği iddia ediliyor.