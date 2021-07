Altın Palmiye’nin gözyaşları

Jüri başkanı Spike Lee’nin Altın Palmiye kazanan “Titane” filmini erken anons etmesi geceye damgasını vurdu. Festival tarihinde en iyi film ödülünü kazanan ikinci kadın yönetmen olan Julia Ducournau, Sharon Stone’dan ödülünü alırken gözyaşlarına boğuldu.

Altın Palmiye: Titane – Julia Ducournau

Grand Prix: A Hero – Asghar Farhadi & Compartment No.6 – Juho Kuosmanen

En İyi Yönetmen: Leos Carax — Annette

En İyi Erkek Oyuncu: Caleb Landry Jones – Nitram

En İyi Kadın Oyuncu: Renate Reinsve – The Worst Person in the World

Jüri Özel Ödülü: Memoria – Apichatpong Weerasethakul & Ahed’s Knee – Nadav Lapid

En İyi Senaryo: Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor