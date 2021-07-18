Altın Palmiye’nin gözyaşları
74’üncüsü düzenlenen Cannes Film Festivali’nde dün gece ödüller sahiplerini buldu.
Jüri başkanı Spike Lee’nin Altın Palmiye kazanan “Titane” filmini erken anons etmesi geceye damgasını vurdu. Festival tarihinde en iyi film ödülünü kazanan ikinci kadın yönetmen olan Julia Ducournau, Sharon Stone’dan ödülünü alırken gözyaşlarına boğuldu.
Altın Palmiye: Titane – Julia Ducournau
Grand Prix: A Hero – Asghar Farhadi & Compartment No.6 – Juho Kuosmanen
En İyi Yönetmen: Leos Carax — Annette
En İyi Erkek Oyuncu: Caleb Landry Jones – Nitram
En İyi Kadın Oyuncu: Renate Reinsve – The Worst Person in the World
Jüri Özel Ödülü: Memoria – Apichatpong Weerasethakul & Ahed’s Knee – Nadav Lapid
En İyi Senaryo: Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi