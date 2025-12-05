Altı ülkeden yarışmaya boykot: Eurovision’da İsrail çatlağı

Haberin Devamı

İspanya’nın, Gazze’deki saldırıları nedeniyle ve bu yılki oylamaya müdahale ettiği gerekçesiyle İsrail’in 2026 Eurovision şarkı yarışmasından çıkarılması için Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) yaptığı başvurunun dün oylanması bekleniyordu. Hatta bazı Genel Kurul üyelerinin gizli oylama talep etmesine rağmen EBU, talepleri reddederek oylama yapılmadan İsrail’in yarışmaya katılacağını duyurdu.



Kararın ardından peş peşe boykot açıklamaları geldi. İrlanda, Belçika, İspanya, İzlanda, Hollanda ve Slovenya kamu yayıncıları Eurovision’a katılmama ve yayınlamama kararı aldıklarını duyurdu. Nihai kararı olmadığı belirtilen bazı ülkelerin de yarışmacı göndermeyecekleri belirtildi.

İspanya, daha önce İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle Eurovision’dan çıkarılması için EBU’ya başvuru yapmış, yarışmanın siyasi tarafsızlık ilkesinin korunması gerektiğini savunmuştu. Hollanda da benzer şekilde, İsrail’in yarışmada yer alması halinde çekileceğini açıklamıştı.