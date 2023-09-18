Alternatif koridordan ilk geçiş... İki tahıl gemisi Ukrayna limanlarında

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Daha önce Ukrayna limanlarından ayrılan gemilerin kullandığı ve Ukrayna-Romanya-Bulgaristan karasularını geçerek İstanbul Boğazı’na ulaşan güzergâhtan bu defa Ukrayna istikametine iki kargo gemisi geçti. Ukrayna’nın Çornomorsk limanına demirleyen gemilere 20 bin ton buğday yükleneceği belirtilirken, Ukrayna Tarım Bakanlığına göre gemiler buğday kargosunu Mısır ve İsrail’e götürecek. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov, Palau bandralı Resilient Africa ve Aroyat adlı gemilerin mürettebatının, Ukraynalı, Türk, Azeri ve Mısırlılardan oluştuğunu söyledi.

‘BM’NİN DAHLİ YOK’

Öte yandan Reuters haber ajansına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Birleşmiş Milletler yetkilisi, söz konusu süreçte BM’nin dahlinin olmadığını söyledi. Tarım ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak amacıyla hem Kiev hem de Moskova ile çalışmaların sürdüğünü belirten yetkili, “Normal ticaretin, özellikle de küresel gıda pazarlarının tedarikine ve istikrarına yardımcı olan hayati gıda maddelerinin yeniden başlamasına yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

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Ukrayna’nın oluşturduğu yeni koridordan şu ana kadar Odesa Limanı’nda demirleyen beş gemi geçmişti.