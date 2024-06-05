 Almanya’yı sel vurdu: Biri Türk dört kişi öldü

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Almanya’nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde etkili olan sağanak yağış sel felaketine neden oldu. Bavyera’da Pfaffenhofen şehrinden geçen Paar nehri üzerindeki baraj çöktü. Çevredeki köyler sular altında kalırken, birçok kesim “afet bölgesi” ilan edildi. Bölge halkına tahliye emri verildi. Göl ve derelerde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı kentlerde okullar tatil edildi. Yetkililer selin vurduğu bölgelerde dört kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Hayatını kaybedenlerden birinin, Bavyera’nın Schrobenhausen şehrindeki evinde su basması sonucu ölen 43 yaşındaki Asuman Özen olduğu açıklandı. Günzburg ve Danauwörth kentlerinde suların yükselmesi nedeniyle evlerinde mahsur kalan kişiler polis helikopterleriyle kurtarıldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser de afet bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Meteoroloji kurumu, ülkenin güneyinde şiddetli yağışların devam etmesinin beklendiği uyarısında bulundu.