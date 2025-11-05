Almanya'yı sarsan hemşire! Nöbette rahat etmek için hastalarını öldürdü

Haberin Devamı

Almanya’nın yakın tarihindeki hemşirelerin faili olduğu seri cinayetlerden birinde daha karar açıklandı. Aachen Bölge Mahkemesi, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Würselen kentinde görev yapan bir hemşire hakkında verilen kararı duyurdu.

Mahkeme, Aralık 2023-Mayıs 2024 tarihleri arasında görev yaptığı hastanede, gece nöbetinde rahat edebilmek için hastalarını öldürdüğü belirlenen 44 yaşındaki erkek hemşireyi 10 cinayet ve 27 cinayete teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

“GECE VARDİYASINDA RAHAT ETMEK İÇİN SAKİNLEŞTİRİCİ VERDİ”

Mahkeme kararında, hemşirenin palyatif bakım (ölümcül hastalara yönelik tedavi) bölümünde görev yaptığı, çoğunlukla yaşları ilerlemiş hastalarına rızaları olmadan güçlü ağrı kesicilerle birlikte sakinleştirici ilaçlar enjekte ettiği belirtildi. Hemşirenin ayrıca, ilacı enjekte ettikten sonra hastayı kendi haline bırakarak odasında çıktığı kaydedildi.

Heyet, hemşirenin bu yöntemi “gece vardiyası sırasında mümkün olduğunca az işle meşgul olmak” amacıyla kullandığını vurguladı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ, ANCAK YENİ SORUŞTURMA AÇILDI

Son sözü sorulan 44 yaşındaki hemşire, tüm suçlamaları reddetti. Ancak Aachen Savcılığı, zanlının geçmiş yıllarda da benzer suçlara karışmış olabileceği şüphesiyle ayrı bir soruşturma başlattı.

Mahkemenin verdiği müebbet hapis cezası, sanığın 15 yıl sonra şartlı tahliye ihtimalini de ortadan kaldırdı.

ALMANYA’DA HEMŞİRE CİNAYETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Bu dava, Almanya’da hemşirelerin karıştığı cinayetleri yeniden gündeme taşıdı. Ülkede bugüne kadar görülen en büyük hemşire cinayeti serisi, Aşağı Saksonya eyaletinde yaşanmıştı.

“ÖLÜM MELEĞİ” NİELS HÖGEL VAKASI

Niels Högel, 2002-2005 yılları arasında 100 hastayı öldürmekle suçlanmış, 2019 yılında 85 cinayetten müebbet hapis cezası almıştı.

Mahkeme sürecinde 43 olayı itiraf eden Högel, hasta yakınlarından özür dilemişti. Duruşmalarda Högel’in, ağır durumdaki hastalara ölümcül dozda ilaç enjekte edip ardından kurtarma girişiminde bulunarak kahraman görünmeye çalıştığı anlatılmıştı.

Ancak bu girişimlerin çoğunda hastaların hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

İKİNCİ DAVADAN DA ÖMÜR BOYU HAPİS

Niels Högel, 2015 yılında görülen bir başka davada da 2 hastayı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.