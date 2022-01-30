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Almanya’yı “Nadia” fırtınası vurdu

#ALMANYA#Fırtına#Dünya

Almanya’nın liman kenti Hamburg’da etkili olan “Nadia” fırtınası balık pazarını sular altıda bırakırken, tren ve feribot seferleri iptal edildi.

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Dün öğleden sonra başta Hamburg olmak üzere Kuzey Almanya’da hissedilen şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Batıdan esen ve “Nadia” adı verilen şiddetli fırtınanın hızı saatte 130 kilometreye kadar ulaştı. Hava ve kara trafiğini de olumsuz etkiyen rüzgar, akşam saatlerinde şiddetini arttırarak kuzeybatıya doğru ilerledi.

Rüzgarın hızı Baltık Denizi kıyılarında ve Danimarka sınırında saatte 110 kilometre olarak kaydedilirken, Hamburg Havalimanı’na inemeyen uçaklar olumsuz hava şartları nedeniyle Köln ve Hannover’e yönlendirildi.

Almanya’yı “Nadia” fırtınası vurdu

Uçuş için havalimanına gelen yolcular ise uçuşların iptal olmasıyla bekleyişlerini sürdürdü. Almanya Meteoroloji Servisi, araç sürücülerini mecbur kalmadıkça otobana çıkmaması yönünde uyardı.

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Hamburg’daki birçok tren ve feribot seferleri de iptal edildi. İtfaiye ve polis gece boyunca alarmda kalırken, fırtınadan dolayı 300 kurtarma operasyonunun yapıldığı bildirildi.

BALIK PAZARI SULAR ALTINDA KALDI

Şiddetli fırtınanın vurduğu Hamburg’da Elbe Nehri’ndeki su seviyesinin 2,5 metre yükselmesi sonucu kentin meşhur balık pazarı da sular altında kaldı. Polis balık pazarına giden otoyolları trafiğe kapatırken, suların ana caddelere taşmaması için barikat oluşturuldu.

Almanya’yı “Nadia” fırtınası vurdu

Hamburg’un birçok semtinde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, inşaatlardaki barikatlar yıkıldı. Rüzgarın etkisiyle havada uçan sert cisimler araçlarda ve çevrede maddi hasar oluşturdu. Bir otoyol köprüsünde 3,5 tonluk kamyon devrilirken, otobanda bir ağacın devrilmesi nedeniyle 8 kişi hafif yaralandı.

Federal Denizcilik ve Hidrografik Ajansı (BSH), kuzey kıyıları için yeni bir şiddetli fırtına tehlikesi konusunda uyarıda bulundu.

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#ALMANYA#Fırtına#Dünya

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