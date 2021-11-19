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Almanya'yı korkutan hastane uyarısı

#ALMANYA#Koronavirüs#Kovid-19
Almanyayı korkutan hastane uyarısı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn,Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki kapasitenin dolacağı uyarısında bulundu.

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Spahn, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınındaki duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

Son 4 haftada, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 5 kat arttığına işaret eden Spahn, bunun sonucunda hastanelere başvuran, yoğun bakımlarda kalan ve hayatını kaybedenlerin sayılarının arttığını söyledi.

Spahn, ülkedeki söz konusu artışın ve hastanedeki doluluk oranlarının bölgeler arasında farklılıklar gösterdiğine dikkati çekerek, “Ancak ulusal bir acil durumda olduğumuz da açıktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu artış hızını kırmak için devletin kararlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Spahn, bu konuda dün Başbakan Angela Merkel’in eyaletlerin başbakanlarıyla yaptığı toplantıda ve Federal Meclis’te tedbirlerin alındığını anımsattı.

Spahn, hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki kapasitenin dolması durumunda hastaların başka bölgelere sevk edilmesinin gerekli olacağı uyarısında bulundu.

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Almanya’yı yonca yaprağı şeklinde 5 bölgeye ayırdıklarını ve hastanelerin kapasitesinin sınıra dayandığı durumlarda hastaların bu bölgeler içinde sevk edildiklerini anlatan Spahn, "İlk kez sadece yonca yaprağı şeklindeki bölgeler içinde değil, büyük çapta bölgelerin sınırlarının dışına hastaları sevk edeceğimiz duruma geleceğiz. Muhtemelen komşu ülkelere de. Bu konuda hükümet ile eyaletler arasında koordinasyon içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Almanya’da 15 yoğun bakım yatağına sahip olan oldukça az yoğun bakım bölümü bulunduğu bilgisini paylaşan Spahn, "Yoğun bakımda yüzde 10 boş yer bulunduğu söylediğinde bu, kulağa çok gibi geliyor. Ancak 10 yatağın yüzde 10’u boş olduğunda bir yataklık yer var. Beyin kanaması, kalp krizi veya beklenmedik bir durum olduğunda durum zorlaşacak." şeklinde konuştu.

Bakan Spahn, riskli hastaların erkenden başka yere sevk edilmesinin önem taşıdığını ve hastaların solunum cihazına bağlandıktan sonra sevkinin daha zahmetli olduğunu kaydetti.

AŞILAMA YETERLİ DEĞİL

Salgında aşılanmanın da önemli olduğunu ve gelecek dönemde aşı kampanyasının hızlandırılacağını belirten Spahn, "Gerçek şu ki aşı yapılması, hatırlatma aşıları kısa vadede (salgındaki) bu dalgayı kırmaya yetmeyecek. Bunu başarmak için daha çok şeye ihtiyacımız var. Tedbirlere, temasların kısıtlanmasına ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

ULUSAL BİR ACİL DURUMDAYIZ

RKI Başkanı Lothar Wieler de salgında daha sert tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, virüsün yayılmasını önlemek için daha sert temas kısıtlamalarının getirilmesini talep etti.

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Wieler, ülkenin birçok bölgesindeki hastanelerin kapasitelerinin sınırına geldiğine işaret ederek, "Buralarda artık tıbbi bakım kısmen garanti edilmemektedir." dedi.

Durumun ciddi olduğunu ve Almanya genelinde vakaların arttığını anlatan Wieler, "Bu, ulusal bir acil durum. Şimdi acil frenini çekmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Wieler, aşılanmanın önemli olduğunu, aşılananların daha az hastalandığını ve daha az hastaneye yattığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Almanya’da aşı kampanyasında salgının başlangıcından bu yana 58,5 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 56,4 milyon kişiye de ikinci dozu uygulandı. 5,2 milyon kişiye de hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşı yapıldı.

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RKI’den yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 52 bin 970 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 5 milyon 248 bin 291'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 201 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 98 bin 739'a çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 340,7 olarak kaydedildi.

Aktif Kovid-19 vakalarının sayısı 28 bin artarak 561 bin 400’e yükseldi.

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#ALMANYA#Koronavirüs#Kovid-19

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