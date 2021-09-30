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Almanya'yı karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı

#ALMANYA#SEL#Soruşturma
Almanyayı karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı

Almanya’da temmuz ayının ikinci haftasında meydana gelen sel felaketinin ardından, geçici istasyonlardan acil servisler ve sel mağdurları için dağıtılan akaryakıtın uzun süredir yetkisiz kişilerce alındığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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Alman kamu yayın kuruluşu Südwestrundfunk'un (SWR) haberinde, geçici istasyonlardan, hak etmediği halde bazı kişilere her gün binlerce litre akaryakıt verdiği belirtildi.

SWR'in haberine göre yakıt verme işlemi 22 Eylül'e kadar sürdü, gelen araçların depolarının doldurulmasının yanı sıra küçük kamyonetlerin getirdiği 1000'er litrelik varillere de yakıt ikmali yapıldı.

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Bad Neuenahr-Ahrweiler'de küçük bir benzin istasyonu çalışanının ihbarı üzerine ortaya çıkan olay öncesi günde en az 100 bin litre mazot ikmali yapıldığını belirtti. İhbarın ardından kontrollerin başlaması üzerine ise günlük yakıt ikmalinin birden 20 bin litrenin altına düştüğü belirlendi.

Rakamlardan yola çıkılarak felaketin üzerinden geçen iki aydan fazla sürede günlük 100 bin avronun üzerinde yakıtın, yetkisiz kişilerce alındığı tahmin ediliyor.

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Koblenz Savcılığı, Alman Basın Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, dolandırıcılık şüphesiyle bir kişi hakkında soruşturma başlatıldığını doğruladı.

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