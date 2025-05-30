Almanya'yı karıştıran dans gösterisi! Kilisede tavuklarla şarkı söylediler... Binlerce kişi şikayetçi oldu: 'Dehşet verici'

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Paderborn Katedrali'nin ev sahipliği yaptığı kutlamalar sırasında sahneye çıkan dansçılar, bezlere sarılı tüyleri yolunmuş tavuklarla dans etti. "Fleisch ist Fleisch" (Et ettir) adlı şarkı eşliğinde sergilenen gösterinin videoları sosyal medyada yayılınca, Hrıstiyan dünyasından sert eleştiriler geldi.

Kamuya açık düzenlenen etkinliğe Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst gibi üst düzey isimler katıldı. Dansçılar, gösteride çeşitli figürler sergiledi ve tavukları havaya atıp tutarak şarkı söyledi.

Pollo congelado con pañal, un “artista” semidesnudo en la catedral de Paderborn, el Arzobispo en primera fila.



La Iglesia Católica alemana completamente fuera de la Iglesia.



Urgen purgas, que los pocos sacerdotes de sana doctrina sean ordenados obispos y se excomulgue a alguno. pic.twitter.com/6wXCxJJ9Sd — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) May 28, 2025

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20 BİN KİŞİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ YAZDI: 'TÖVBE TÖRENİ DÜZENLEYİN'

Gösteriyi dini ve toplumsal değerlere hakaret olarak niteleyen bir grup, katedralin gösteriyi kınayarak özür dilemesi için dilekçe hazırladı. Dilekçeye bir günde yaklaşık 20 bin kişinin imza attığı bildirildi.

CNA'nın haberine göre, dilekçede, gösterinin "Hristiyan inancının temel öğretileriyle alay ettiği" ve kutsal bir alanı ihlal ettiği belirtildi. Dilekçeyi hazırlayanlar, Başpiskopos Udo Markus Bentz'i, hem katedralin hem de Kilise'nin ahlaki otoritesinin korunması görevini yerine getirmemekle suçladı.

Gösterinin Hristiyanlığa hakaret anlamına geldiği savunulan dilekçede, şu ifadeler kullanıldı:

"Katedralinizin kutsallığını korumak ve savunmak yerine, bu küfür dolu gösteriye sessizce tanık olmanız dehşet vericidir. Bu nedenle, bu gösteriyle kirletilen Paderborn Katedrali'nin yeniden kutsanmasıyla bir tövbe ve kefaret töreni düzenlemenizi rica ediyoruz."

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Vestfalya-Lippe Bölge Derneği Sözcüsü Frank Tafertshofer, etkinlik sırasında herhangi bir olumsuz tepkiyle karşılaşmadıklarını iddia ederek, "Seyirciler performansı alkışlarla karşıladı, hiçbir şikayet almadık" açıklamasına yer verildi.

GERMANY



A deranged performance at Paderborn Cathedral involving dead chickens wearing diapers pic.twitter.com/OV7MtbaSUU — Catholic Arena (@CatholicArena) May 28, 2025

KATEDRAL ÖZÜR MESAJI YAYIMLADI

Daily Mail'ın haberinde, Katedral yetkililerinin, 26 Mayıs'ta yaptıkları yazılı açıklamada performansın dini duyguları incittiğini kabul ettiği belirtildi. Katedral yönetimi, yaşanan olayın ardından iç denetim mekanizmalarını gözden geçirme kararı aldı. Yetkililer, gelecekte katedralde düzenlenecek etkinlikler için daha sıkı bir onay süreci uygulanacağını duyurdu.

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Açıklamada, "yaşananların katedralin tarihsel önemiyle bağdaşmadığı" vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Samimi üzüntülerimizi ifade ederiz. Vestfalya'nın 1250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen '775 - Vestfalya' sergisinin açılışında yer alan performansın içeriği hakkında önceden bilgimiz yoktu."

Katedral yönetimi, "İçerik incelemesini daha kapsamlı hale getireceğiz. Bu durumun yarattığı karmaşadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz" diyerek, olayla ilgili hassasiyetlerini ifade etti ve etkinliğe dair görüşlerini paylaşan tüm kesimlere teşekkür etti.