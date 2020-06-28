Almanya’ya ‘uyarıyı kaldırın’ ziyareti

Almanya’nın koronavirüs nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı seyahat uyarısını kaldırması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı yardımcılarından biri, önümüzdeki hafta Berlin’e gidecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya’nın seyahat uyarısının kaldırılması için Çavuşoğlu ve Ersoy’un Almanya nezdinde girişimlerde bulunması talimatını vermişti.

İKNA GÖRÜŞMELERİ

Almanya’nın “Türkiye kapısını” açması için yoğun çaba gösteren Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği’nin (Twin Cities World Tourism Association-TCWTA) Türk Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Federal Meclis’ten bazı yetkililer ile yaptığı görüşme sonrası, Çavuşoğlu, Ersoy ve bir Sağlık Bakanı yardımcısının önümüzdeki perşembe günü Berlin’de olacağını, Alman tarafının da bu ziyareti teyit ettiğini açıkladı. Türk kaynaklar da çok önemli bir gelişme olmadığı takdirde Berlin’e bu kritik ziyaretin yapılmasının beklendiğini söyledi. İki Türk bakanın Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile görüşmeleri bekleniyor. Sağlık Bakan Yardımcısı’nın da Robert Koch Enstitüsü yetkilileriyle biraraya gelmesi öngörülüyor.

DÜŞ KIRIKLIĞI YARATTI

Çavuşoğlu ve Ersoy’un Berlin’deki temaslarında Türkiye’nin turizm sektöründe havaalanından kalınacak otel ile Türkiye’de bulunulan süre ve ülke terkedilene kadar alınmış tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar anlatmaları ve federal hükümetin seyahat uyarısını kaldırmasını istemeleri bekleniyor. Almanya, Türkiye’ye seyahat uyarısını kaldırmadığı gibi 130 ülke ile birlikte riskli ülkeler grubuna almıştı. Almanlar bireysel olarak Türkiye’ye gelebilse de seyahat turları düzenlenemiyor.