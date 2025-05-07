Almanya'nın yeni lideri Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

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Almanya'nın yeni şansölyesi Friedrich Merz, ilk resmi yurt dışı ziyareti kapsamında bugün Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Fransa ve Almanya heyetlerinin, Macron ve Merz'in liderliğinde gerçekleştirilen görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Macron, Paris'e gelen Merz'i Elysee Sarayı'nın girişinde karşılayarak yeni şansölyeye ziyaretinden dolayı teşekkür etti. İki ismin görüşmede Ukrayna'daki savaş hakkında da fikirlerini paylaştığı belirtildi.

AFP'nin haberine göre, yeni Almanya Şansölyesi, Paris ziyaretinin ardından günün ilerleyen saatlerinde Polonya'ya giderek Tusk ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

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ALMANYA VE FRANSA SAVUNMA KONSEYİ KURACAK

Fransa lideri, Fransız-Alman Ortak Savunma Konseyi'nin kurulmasını kararlaştırdıklarını duyurdu. Macron, "Ortak stratejik zorluklarımıza operasyonel yanıtlar verebilmek için düzenli olarak toplanacak bir Fransız-Alman savunma ve güvenlik konseyi kuracağız" diye konuştu.

Merz ise Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimden derin endişe duyduğunu ifade ederek, tarafları itidal çağrısı yaptı. AB ve Güney Amerika arasındaki serbest ticaret anlaşması Mercosur'un da 'hızla' onaylanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ortak basın toplantısında konuşan Merz, "Dün gece bu iki nükleer güç arasında yaşanan çatışmalardan derin endişe duyuyoruz. Şimdi her zamankinden daha fazla akıl ve sağduyuya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Almanya Şansölyesi, salı günü göreve başlarken "çok Avrupalı ​​bir şansölye" olacağını belirtmişti.

Macron ve Merz'in başkanlık ettiği Fransız ve Alman heyetler, Paris'in Elysee Sarayı'nda görüştü.

İKİNCİ TURDA SEÇİLMİŞTİ

Almanya Federal Meclisi'nde dün gerçekleştirilen Şansölyelik seçiminin ilk turunda CDU/CSU ve SPD koalisyonunun adayı Friedrich Merz gerekli çoğunluğu sağlayamamıştı. 630 sandalyeli parlamentoda 316 oy barajını aşması gereken Merz, yalnızca 310 milletvekilinin oyunu alabilmişti.

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Seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan SPD sözcüsü, eksik oyların sorumluluğunu CDU/CSU'ya yüklemişti. İki partinin yetkilileri arasında yapılan acil görüşmelerin ardından öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oylamada Friedrich Merz, 618 milletvekilinden 325'inin oyunu alarak Almanya'nın yeni şansölyesi olmuştu. 289 milletvekili ret oyu kullanırken, bir vekil çekimser oy kullanmıştı.