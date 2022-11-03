Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceği silahlara İsviçre’den veto engeli

Güncelleme Tarihi:

#İsviçre#UKRAYNA#ALMANYA
Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceği silahlara İsviçre’den veto engeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 17:14

İsviçre’den Almanya’ya dikkat çeken karar. Bern yönetiminin, Almanya’nın Ukrayna’ya göndermek istediği İsviçre menşeili silahlara yasak getirdiği aktarıldı.

Haberin Devamı

Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki işgaline karşı Almanya tarafından, Kiev yönetimine sağlanan silah yardımı İsviçre engeli geldi. Bern yönetimi Almanya tarafından Ukrayna’ya sağlanan, İsviçre yapımı uçaksavar ve tank mühimmatlarının gönderimini yasakladığını duyurdu.

İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'e yazdığı bir mektupta ülkesinin tarafsızlık ilkesine atıfta bulunarak, "Almanya'nın İsviçre askeri teçhizatını Ukrayna'ya gönderme talebine olumlu yanıt vermek için hiçbir neden yok." dedi.

DANİMARKA’NIN İSTEĞİ DE VETO EDİLMİŞTİ

Nisan ayında İsviçre, kendi üretimi olan 50 adet Cheetah uçak savar ve bunlara ait 12 bin adet 35mm çapında mühimmatın Ukrayna’ya gönderilmesi teklifini veto etmişti.

Öte yandan Bern yönetimi yaz aylarında, Danimarka'nın Ukrayna'ya 22 İsviçre yapımı Piranha III zırhlı piyade savaş aracı sağlama teklifini de reddetmişti.

Haberin Devamı

TARAFSIZLIK İLKESİNE UYULMAK İSTENİYOR

Tarafsızlık ilkesine bağlı kaldığını belirten İsviçre, kendisinden silah satın alınan ülkelerin üçüncü bir ülkeye bu silahları ihraç etmek için kendisinden izin istemesini şart koşuyor. İsviçre yasalarına göre, varış ülkesi uluslararası bir silahlı çatışmaya karışıyorsa ihracat reddediliyor.  

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Pakistan eski Başbakanı İmran Hana suikast girişimiSon dakika: Pakistan eski Başbakanı İmran Han'a suikast girişimiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsviçre#UKRAYNA#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe