Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceği silahlara İsviçre’den veto engeli

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Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki işgaline karşı Almanya tarafından, Kiev yönetimine sağlanan silah yardımı İsviçre engeli geldi. Bern yönetimi Almanya tarafından Ukrayna’ya sağlanan, İsviçre yapımı uçaksavar ve tank mühimmatlarının gönderimini yasakladığını duyurdu.

İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'e yazdığı bir mektupta ülkesinin tarafsızlık ilkesine atıfta bulunarak, "Almanya'nın İsviçre askeri teçhizatını Ukrayna'ya gönderme talebine olumlu yanıt vermek için hiçbir neden yok." dedi.

DANİMARKA’NIN İSTEĞİ DE VETO EDİLMİŞTİ

Nisan ayında İsviçre, kendi üretimi olan 50 adet Cheetah uçak savar ve bunlara ait 12 bin adet 35mm çapında mühimmatın Ukrayna’ya gönderilmesi teklifini veto etmişti.

Öte yandan Bern yönetimi yaz aylarında, Danimarka'nın Ukrayna'ya 22 İsviçre yapımı Piranha III zırhlı piyade savaş aracı sağlama teklifini de reddetmişti.

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TARAFSIZLIK İLKESİNE UYULMAK İSTENİYOR

Tarafsızlık ilkesine bağlı kaldığını belirten İsviçre, kendisinden silah satın alınan ülkelerin üçüncü bir ülkeye bu silahları ihraç etmek için kendisinden izin istemesini şart koşuyor. İsviçre yasalarına göre, varış ülkesi uluslararası bir silahlı çatışmaya karışıyorsa ihracat reddediliyor.