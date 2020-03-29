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Dünya
Celal ÖZCAN/BERLİN
Haber Giriş: 29.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Almanya’nın tercihi ‘sosyal mesafe’

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Almanya’nın tercihi ‘sosyal mesafe’
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Almanya’da sokağa çıkma kısıtlamaları eyaletlere göre değişiyor. Bavyera, Saarland, Saksonya gibi eyaletlerde daha katı kurallar geçerli.

* Günlük hayatta sosyal mesafe kuralına büyük önem veriliyor. Aynı evde yaşayanlar sokağa birlikte çıkabiliyor. Ama farklı evlerde yaşayan en fazla iki kişi bir araya gelebiliyor. O da 1.5-2 metrelik sosyal mesafeyi koruma şartıyla.

* Okullar kapalı. Marketler, eczaneler açık. Restoran, kafe, kuaför gibi hizmetler kapalı. Marketlerde yerlere sosyal mesafeyi belirleyen çizgiler konmuş durumda. Kasiyerleri korumak için müşteriyle aralarına cam paneller çekildi.

* Temel tüketime yönelik üretim sürüyor. Ancak buralarda da sosyal mesafeyi koruyabilmek için personel sayısı azaltıldı.

* Yolda yayalar birbirlerine güvenli mesafeyi koruyacak şekilde yol veriyor. Korona karantinasında olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, sosyal mesafeye gösterilen özenden ötürü dünkü haftalık konuşmasında halka teşekkür etti.

 

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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