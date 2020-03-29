Almanya’nın tercihi ‘sosyal mesafe’
Almanya’da sokağa çıkma kısıtlamaları eyaletlere göre değişiyor. Bavyera, Saarland, Saksonya gibi eyaletlerde daha katı kurallar geçerli.
* Günlük hayatta sosyal mesafe kuralına büyük önem veriliyor. Aynı evde yaşayanlar sokağa birlikte çıkabiliyor. Ama farklı evlerde yaşayan en fazla iki kişi bir araya gelebiliyor. O da 1.5-2 metrelik sosyal mesafeyi koruma şartıyla.
* Okullar kapalı. Marketler, eczaneler açık. Restoran, kafe, kuaför gibi hizmetler kapalı. Marketlerde yerlere sosyal mesafeyi belirleyen çizgiler konmuş durumda. Kasiyerleri korumak için müşteriyle aralarına cam paneller çekildi.
* Temel tüketime yönelik üretim sürüyor. Ancak buralarda da sosyal mesafeyi koruyabilmek için personel sayısı azaltıldı.
* Yolda yayalar birbirlerine güvenli mesafeyi koruyacak şekilde yol veriyor. Korona karantinasında olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, sosyal mesafeye gösterilen özenden ötürü dünkü haftalık konuşmasında halka teşekkür etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle