Almanya’nın tercihi ‘sosyal mesafe’

* Günlük hayatta sosyal mesafe kuralına büyük önem veriliyor. Aynı evde yaşayanlar sokağa birlikte çıkabiliyor. Ama farklı evlerde yaşayan en fazla iki kişi bir araya gelebiliyor. O da 1.5-2 metrelik sosyal mesafeyi koruma şartıyla.

* Okullar kapalı. Marketler, eczaneler açık. Restoran, kafe, kuaför gibi hizmetler kapalı. Marketlerde yerlere sosyal mesafeyi belirleyen çizgiler konmuş durumda. Kasiyerleri korumak için müşteriyle aralarına cam paneller çekildi.

* Temel tüketime yönelik üretim sürüyor. Ancak buralarda da sosyal mesafeyi koruyabilmek için personel sayısı azaltıldı.

* Yolda yayalar birbirlerine güvenli mesafeyi koruyacak şekilde yol veriyor. Korona karantinasında olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, sosyal mesafeye gösterilen özenden ötürü dünkü haftalık konuşmasında halka teşekkür etti.