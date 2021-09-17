Almanya’nın tek kadın başbakan adayı

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ANNALENA Baerbock, Almanya’da Yeşiller Partisi’nin ilk kadın başbakan adayı oldu. 40 yaşındaki Baerbock, aynı zamanda Almanya’nın şimdiye kadarki en genç başbakan adayı olarak da kayıtlara geçti. Eğer seçilirse, Almanya’nın en genç ve ikinci kadın başbakanı olacak. 16 yıllık Angela Merkel iktidarı sonrası tek kadın aday olarak, diğer iki erkek rakibi arasında öne çıkıyor.

İklim krizinin ayyuka çıktığı bir konjonktürde, Yeşiller Partili olması da şansını artırıyor. Adaylığının açıklandığı ilk günlerde, hem Almanya’da, hem Avrupa’da hem de dünyada heyecan yaratan Baerbock, bazı yanlış beyanlarda bulunduğunun ortaya çıkmasıyla seçmende düş kırıklığı yarattı. Anketlerde birinciliği SPD’nin adayı Olaf Scholz’a kaptırsa da şansı hâlâ yüksek. İşte Almanya’nın en genç ve tek kadın başbakan adayının bilinmeyenleri:

ÇİFTLİKTE BÜYÜDÜ

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Annalena Baerbock, 15 Aralık 1980 tarihinde Hannover’de doğdu. Sosyolog bir anne ve makine mühendisi bir babanın çocuğu olarak, Hannover yakınlarında bir çiftlikte büyüdü. Hamburg Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi eğitimi alan Baerbock, İngiltere’nin önde gelen okullarından London School of Economics’de (LSE) hukuk dalında yüksek lisans yaptı.

YEŞİLLER’DE YETİŞTİ

Öğrencilik döneminde, Yeşiller Partisi’nden Avrupa Parlamentosu milletvekili Elisabeth Schrödter’in Brüksel ve Strasbourg’daki bürolarında çalıştı. 2008’de Berlin’de Yeşiller Federal Meclis Grubu Dış ve Güvenlik Politikası Uzmanı olarak görev yaptı ve 2009 yılında Yeşiller Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanlığı’na getirildi. 2013’te Federal Meclis milletvekili seçilen Baerbock, 2018 yılından bu yana Yeşiller Eşbaşkanı.

HAYALİ, SAVAŞ MUHABİRLİĞİ

Öğrenciliği sırasında bir süre Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinde muhabir olarak çalışan Baerbock, bir söyleşisinde gençken bahçıvan ve savaş muhabiri olma hayali kurduğunu, Balkan Savaşları’nın kendisini çok etkilediğini ve savaş bölgesinden haber yapmayı çok istediğini söyledi.

Daha küçük yaşlardan itibaren, anne ve babasıyla birlikte, Almanya’nın nükleer silahlanmasına karşı düzenlenen protesto gösterilerine katıldı. Nükleer silahlanmaya karşı duruşu ise hâlâ devam ediyor.



Annalena Baerbock, iletişim uzmanı Daniel Holefleisch ile evli.

FUTBOLCU VE MİLLİ TRAMPOLİNCİ

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Gençliğinde trampolin cimnastik dalında Almanya adına yarışlara katılan Baerbock’un, 3 bronz madalyası bulunuyor. 1994 yılında Portekiz’de düzenlenen Dünya Gençlik Trampolin Oyunları’nda Almanya’yı temsil eden Yeşiller adayı, bir süre futbol da oynadı.

‘ANNELER HER İŞİ YAPABİLMELİ’

2007’de Yeşiller’in genel merkezinde ekonomi kuruluşları ile parti yönetimi arasında iletişimden sorumlu Daniel Holefleisch ile evlendi. Berlin’e 1 saat mesafedeki Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam’da yaşayan çiftin,10 ve 6 yaşlarında iki kız çocuğu var.

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Baerbock, annelerin her türlü işi yapma şansına sahip olması gerektiğini savunuyor. Bir demecinde, “Başbakan olsam bile, anne olarak kalacağım. Çünkü çocuklarım, kalbimin nerede olduğunu çok iyi biliyorlar” demiş, eşinin hem çocukların bakımıyla ilgilendiğini hem de ev işlerinin büyük bir bölümünü üstlendiğini söylemişti.

ALMANYA’DA KOALİSYONUN KİLİT PARTİSİ YEŞİLLER

ALMANYA’da son seçim anketlerine göre, SPD (Sosyal Demokrat Parti) yüzde 25, Merkel’in de bağlı olduğu Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 20, Yeşiller yüzde 15, sağcı popülist AfD (Almanya için Alternatif) yüzde 11, liberal FDP (Hür Demokratik Parti) yüzde 10 ve Sol Parti yüzde 8 oy oranına sahip.

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Yeşiller’in hem CDU/CSU hem de SPD’ye kapılarını açık bırakıp kilit rol üstleneceği tahmin ediliyor.

Seçimlerden SPD’nin en güçlü parti olarak çıkması durumunda, Yeşiller ve FDP ile sol eğilimli bir koalisyon oluşturması mümkün. Ancak Sol Parti’nin Almanya’nın NATO’yu terk etmesi ve AB’den ayrılması gibi talepleri nedeniyle bu ihtimal zayıf görülüyor.

Yeşillerli bir diğer ihtimal, CDU/CSU’nun, Yeşiller ve FPD ile “Jamaika Koalisyonu” (siyah-yeşil-sarı) oluşturması.

SEÇMENİN GÜVENİNİ SARSTI

NİSAN ayında Baerbock’un adaylığının ilan edilmesiyle Yeşiller’in oy oranı tavan yaptı. O günlerde anketler, Yeşiller’in yüzde 26’lık oy oranıyla seçimlerden en güçlü parti olarak çıkacağını gösterse de Baerbock’un özgeçmişinde doğru olmayan bazı bilgilere yer vermesi sonucu bu destek azaldı. Baerbock’un partisinden aldığı ikramiyeleri ve ek gelirleri Federal Meclis’e bildirmediği, biyografi türündeki kitabında intihal yaptığı da ortaya çıktı. Öte yandan uzmanlara göre kadın ve solcu olmasıyla da Baerbock, kampanya döneminde hakkında en çok yalan haber yayılan aday oldu.