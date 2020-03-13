MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde eğitime ara verildi
GeriDünya Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde eğitime ara verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İskender GÜNGÖR / KÖLN, (DHA)- Fotoğraf:AFP
Haber Giriş: 13.03.2020 - 17:54,Son Güncelleme:/

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde eğitime ara verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde eğitime ara verildi
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eğitime 35 gün ara verildi. Bölgede virüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Almanya’nın Köln, Düsseldorf, Essen ve Dortmund gibi kentlerinin bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Amin Laschert, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün yayılması konusunda alınan önlemler kapsamında, eğitim ve öğretime 16 Mart-19 Nisan arasında ara verildiğini açıkladı. Öte yandan Kuzey Ren-Vestfalya’dak kentlerde, konser, tiyatro, sinema ve benzeri çok sayıda etkinlik iptal edildi.

Almanya’da koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 3 bin 174’e yükselirken; ölü sayısı da 7’ye çıktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle