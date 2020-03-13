Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde eğitime ara verildi

Almanya’nın Köln, Düsseldorf, Essen ve Dortmund gibi kentlerinin bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Amin Laschert, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün yayılması konusunda alınan önlemler kapsamında, eğitim ve öğretime 16 Mart-19 Nisan arasında ara verildiğini açıkladı. Öte yandan Kuzey Ren-Vestfalya’dak kentlerde, konser, tiyatro, sinema ve benzeri çok sayıda etkinlik iptal edildi.



Almanya’da koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 3 bin 174’e yükselirken; ölü sayısı da 7’ye çıktı.