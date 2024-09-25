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Almanya'nın Köln kentinde patlama

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#Almanya#Köln#Patlama
Almanyanın Köln kentinde patlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 11:07

Almanya'nın Köln kentinde bir kafede meydana gelen patlamada, 2 kişi hafif yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Polis, yerel saatle 02.45'te Longericher Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili henüz bilgi vermezken, yerel basında yer alan haberlerde 2 kişinin hafif yaralandığını belirtildi.

Çevre sakinlerinden edinilen bilgiye göre, önce patlama sesi duyuldu, daha sonra camları kırılan kafede çıkan yangın sonucu binada büyük hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Almanyanın Köln kentinde patlama

DAHA ÖNCE DE 2 MEKANDA PATLAMA OLMUŞTU

Köln'de 16 Eylül'de meydana gelen benzer patlamada bir Türk'e ait eğlence mekanında çalışan temizlik görevlisi yaralanmıştı.

Hohenzollernring Caddesi'nde saat 06.00 sularında meydana gelen patlamaya ilişkin binanın güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin binanın girişine poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın olduğu görülmüştü.

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Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, fotoğraflarını yayımladığı şüpheli hakkında arama başlatmış ve halktan yardım istemişti.

18 Eylül'de de Köln kentinde giyim mağazasının önünde meydana gelen patlamada, 1 kişi hafif yaralanmıştı.

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#Almanya#Köln#Patlama

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