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Dünya
Celal ÖZCAN/BERLİN
Haber Giriş: 28.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Almanya’nın en kötü senaryosu

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Almanya’nın en kötü senaryosu
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Almanya’da hükümet bilim insanlarına korona senaryoları hazırlattı.

Rapora göre eğer hükümet sıkı önlemler almazsa can kaybı bir milyonu aşabilir. Öte yandan en az iki ay sıkı tedbir ve test sayısının arttırılması öneriliyor. Alman basınına göre en kötü senaryoda uzmanlar devletin pandemiyi küçümseyip sadece büyük etkinlikleri yasaklama ve seyahatleri sınırlama gibi küçük önlemlerle yetinmesi halinde, halkın yüzde 70’ine virüsün bulaşacağı, hastanelerin yoğun bakım hastalarının yüzde 80’ini geri çevirmek zorunda kalacağı ve can kaybının bir milyonu aşacağı öngörüsünde bulunuyor. Diğer senaryoda yeni enfeksiyonların tamamen önlenmesi gerektiği, bunun için testlerin çok genişletilmesi öneriliyor. Test kapasitesinin birkaç hafta içinde günde 200 bine yükseltilmesi isteniyor. Bu modele göre Almanya’da 1 milyon insan enfekte olacak, 12 bin insan hayatını kaybedecek. Sıkı kuralların en az iki ay uygulanması gerekiyor.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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