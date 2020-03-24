MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya'nın 6 milyon maskesi sır oldu!
GeriDünya Almanya'nın 6 milyon maskesi sır oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 24.03.2020 - 13:37,Son Güncelleme:/

Almanya'nın 6 milyon maskesi sır oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'nın 6 milyon maskesi sır oldu!
Abone Olgoogle-news

Almanya Corona Virüsü yayılmasına karşı hastanelerde kullanılmak üzere 6 milyon maske siparişi verdi. Maskeler yolda havaalanında kayıplara karıştı.

Almanya tam bir şok yaşadı. Savunma Bakanlığı olayın araştırıldığını açıkladı.

Spiegel Online haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı koronavirüs yayılmasına karşı acil olarak 6 milyon maske siparişi verdi. Maskelerin 20 Mart'ta Almanya'ya gelmesi gerekiyordu. Ancak maskeler bir türlü Almanya'ya ulaşmadı. Maskeler Kenya havalimanında kayıplara karıştı.

Maskelerin FFP2 koruma derecesinde olduğu belirtildi. Almanya Savunma Bakanlığı olayın araştırıldığını açıkladı. Bakanlık bunun sipariş verilen sağlık malzemelerinde küçük bir parçayı oluşturduğu kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle