Almanya'nın 6 milyon maskesi sır oldu!

Almanya tam bir şok yaşadı. Savunma Bakanlığı olayın araştırıldığını açıkladı.

Spiegel Online haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı koronavirüs yayılmasına karşı acil olarak 6 milyon maske siparişi verdi. Maskelerin 20 Mart'ta Almanya'ya gelmesi gerekiyordu. Ancak maskeler bir türlü Almanya'ya ulaşmadı. Maskeler Kenya havalimanında kayıplara karıştı.

Maskelerin FFP2 koruma derecesinde olduğu belirtildi. Almanya Savunma Bakanlığı olayın araştırıldığını açıkladı. Bakanlık bunun sipariş verilen sağlık malzemelerinde küçük bir parçayı oluşturduğu kaydedildi.