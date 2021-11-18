Almanya'dan yeni rekor: Son 24 saatte 65 bin 371 vaka!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo#Asgari Ücret
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
MİT-TSK operasyonunda etkisiz hale getirildi PKK ölümünü gizlemek için...MİT-TSK operasyonunda etkisiz hale getirildi! PKK ölümünü gizlemek için...#PKK
Nini Rumları çıldırttı Nefret mesajları yağdırdılarNini Rumları çıldırttı! Nefret mesajları yağdırdılar#Nihayet Elibol
ABDden korkunç itiraf... Ve kâbus senaryosu açıklandıABD'den korkunç itiraf... Ve kâbus senaryosu açıklandı#ABD
Pfizer açıkladı... Aşı karşıtlarının son iddiası da çöktüPfizer açıkladı... Aşı karşıtlarının son iddiası da çöktü#Koronavirüs
Sezai Karakoç’un benim için 7 anlamıSezai Karakoç’un benim için 7 anlamı#Sezai Karakoç
F-35 paniği... Zamana karşı yarışF-35 paniği... Zamana karşı yarış!#F35
Aşı araştırması yapan tesiste bulundu, içindekiler şoke etti 15 gizemli şişe...Aşı araştırması yapan tesiste bulundu, içindekiler şoke etti! 15 gizemli şişe...#ABD
Şanlıurfa’da, çocuklarda enfeksiyon hastalıklarında yüzde 100 artış Şanlıurfa’da, çocuklarda enfeksiyon hastalıklarında yüzde 100 artış#Şanlıurfa
Fenerbahçe öncesi yıkım, bomba iddia Muslera...Fenerbahçe öncesi yıkım, bomba iddia! Muslera...#Muslera
Photoshop tepkisi: 35 kişiye birden benzemişim, ben böyle miyimPhotoshop tepkisi: 35 kişiye birden benzemişim, ben böyle miyim?#Ünlülerin Photohop'lu Fotoğrafları
Ayağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bittiAyağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bitti#Camila Cabello
İkinci bebek için gün sayıyorlar... Cinsiyet belli oldu muİkinci bebek için gün sayıyorlar... Cinsiyet belli oldu mu?#Kenan İmirzalıoğlu
HABERLERDünya Haberleri

Almanya'dan yeni rekor: Son 24 saatte 65 bin 371 vaka!

#Koronavirüs#ALMANYA#Kovid-19
Almanyadan yeni rekor: Son 24 saatte 65 bin 371 vaka

Almanya'da bir günde tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı, 65 bin 371 ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Haberin Devamı

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte 65 bin 371 yeni vaka tespit edildi.

Bu, salgının başlangıcından beri tespit edilen "en yüksek günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti. Çarşamba günü de 52 bin 826 vaka bildirilmişti.

Toplam Kovid-19 vakalarının 5 milyon 195 bin 321'e yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 532 bin 600'e çıkarak salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaştı.

Son 24 saatte 264 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 98 bin 538'e çıktı. Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 336,9 olarak belirlendi.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 56 milyon 300 bine yükseldi. Buna göre, ülkede tam aşılananların oranı yüzde 67,7'ye çıktı.

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde birçok hastanenin tam kapasite çalıştığı ve yeni hastaları diğer eyaletlere transfer etmeye başladığı açıklandı.

Almanya federal ve eyalet hükümetleri, aşı kampanyasını hızlandırmayı ve aşısızlar için daha sert kısıtlamalar getirmeyi planlıyor.

Gözden Kaçmasın

Pfizerdan açıklama geldi... Aşı karşıtlarının son iddiası da çöktüPfizer'dan açıklama geldi... Aşı karşıtlarının son iddiası da çöktüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#ALMANYA#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret