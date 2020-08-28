Almanya’dan yaptırım isteyen Atina’ya ret
BERLİN’de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi toplantısına ev sahipliği yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan ve Rum Kesimi’nin Belarus’a yeni AB yaptırımlarını, Türkiye’ye yaptırım şartına bağlamak istemesine sert tepki gösterdi.
Atina’nın Türkiye’ye yaptırım talebini reddeden Maas, “Eğer böyle başlarsak AB olarak hareket yeteneğimiz olmaz” dedi. “Bu anlaşmazlıkta diplomatik çözüme ihtiyacımız var. Bunu bana Ankara ve Atina’daki görüşmelerimde iki taraf da söyledi” diyen Maas, görüşmelere başlanması için Türkiye ve Yunanistan’ı Doğu Akdeniz’deki tüm askeri manevralarını durdurmaya çağırdı. Maas, “Görüşmeler için ön koşul Doğu Akdeniz’deki askeri manevraların sonlandırılması” diye konuştu.
ZİRVEYE KADAR ÇÖZÜLMELİ
Bakan Maas, önümüzdeki haftalarda yapılacak AB liderlerinin Türkiye özel oturumuna kadar bu sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.
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