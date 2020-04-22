Almanya'dan umutlandıran haber!

ALMANYA'da koronavirüs pandemisine karşı ilk aşı testini Prof. Dr. Uğur Şahin'in başındaki BioNTech şirketi başlatıyor. Almanya'da aşı araştırmalarına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü Prof. Şahin'in başı çektiği Mainz'da kurulu BioNTech şirketine koronavirüse karşı bağışıklık kazandıracak olan aşı testine başlaması için izin verdi. Enstitü Başkanı Prof. Paul Cichutek, bir basın toplantısı düzenleyerek, ilk test iznini BioNTech şirketine verdiklerini açıkladı. Prof. Cichutek aşının gelecek yılın ilkbaharında hazır olacağını söyledi.



Daha önce Almanya'da eşi Özlem Türevi ile birlikte kansere karşı geliştirdikleri aşıyla kanser hastalarına umut olan BionTech şimdi de tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı aşı için umut oldu.



ÜÇ AŞAMA



Test üç aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada aşı gönüllü insanlar üzerinde denenecek. Daha önceki klinik araştırmalarda bitinci test hayvanlar üzerinde deneniyordu.



İkinci test binlerce insanda denenecek. İkici aşamada koronaya karşı bağışıklık kazandırıp kazandırmadığının etkileri belirlenecek. Ayrıca aşının dozu tespit edilecek.



Üçüncü aşamada ise 20 bin kadar hastada aşı test edilecek. Kitlesel denemede yan etkileri olup olmadığı incelenecek.

Üç aşamadan sonra Paul Ehrlich Enstitüsü hızla testlerin düzgün yapılıp yapılmadığını inceleyecek ve aşıya başlanmasına buna göre izin verecek.