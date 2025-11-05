Almanya'dan uluslararası operasyon: 9 ülkede 60 adrese baskın

Haberin Devamı

Alman Federal Kriminal Dairesi ve Koblenz Cumhuriyet Savcılığı, çevrim içi dolandırıcılık ve kara para aklama ağlarına karşı 4 Kasım'da 9 ülkede 60'tan fazla adreste arama yapıldığını açıkladı.

Yapılan ortak açıklamada, operasyonlarda yakalanan 18 kişinin tutuklandığı, şüphelilerin 193 ülkede yaklaşık 4,3 milyon kişinin kredi kartı verilerini kötüye kullanmakla suçlandığı ifade edildi.

Şüphelilerin, 2016 ve 2021 yıllarında profesyonelce işletilen sahte yayın, flört ve eğlence amaçlı internet siteleri aracılığıyla 19 milyondan fazla sahte çevrim içi abonelik gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Aboneliklerde aylık olarak çekilen tutarların kasıtlı olarak düşük tutulduğu, böylece birçok kredi kartı sahibinin yetkisiz ödemeleri fark etmediği belirtildi. Ortaya çıkan zarar 300 milyon euro olarak hesaplandı.

Almanya'da, 8 eyaletteki 29 adreste 250'den fazla polis memurunun katılımıyla arama yapılırken, 35 milyon euronun üzerinde değere sahip varlıklara el konuldu.

Söz konusu aramaların yapıldığı ülkelerin Almanya, İtalya, Kanada, Lüksemburg, Hollanda, Singapur, İspanya, ABD ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu bildirildi.