Almanya’dan Ukrayna’ya ek yardım yok

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Almanya’da yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung’un haberine göre hükümete “borç freni” konusunda ısrarcı olan Alman Maliye Bakanı Christian Lindner Savunma Bakanı Boris Pistorius’a 5 Ağustos’ta bir mektup göndererek, Ukrayna’ya öngörülenin dışında yeni bir yardım yapılmamasını istedi. Gazetenin haberinde Şansölye Olaf Scholz’un onayıyla Lindner’in talebinin onaylandığı kaydedildi. Ancak Alman hükümetinin daha önceden yapılması öngörülen para ve silah yardımına dönük verilen sözlerin yerine getirileceği belirtildi. Alman yönetiminden Ukrayna’ya yapılan finansal ve askeri yardımın 2024 yılı bütçesinde 8 milyar Euro, 2025 bütçesinde 5 milyar Euro olduğu kaydedildi. Almanya, Ukrayna’nın Rusya ile savaşında Kiev yönetiminin en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkıyor.