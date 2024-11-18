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Almanya'dan Ukrayna'ya 4 bin İHA

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#Almanya#İHA#Ukrayna
Almanyadan Ukraynaya 4 bin İHA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 16:48

Almanya Savunma Bakanlığı, 4 bin silahlı İHA'nın Ukrayna'ya teslim edilmesi için hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Natalie Jenning, ilk teslimatın aralıkta yapılacağını belirtti.

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Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Natalie Jenning, Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Ukrayna'ya 4 bin silahlı İHA teslim etmeye hazırlandığını ifade etti.

Jenning, askeri güvenliği gerekçe göstererek daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Bild gazetesinde yer alan haberde de Alman yapay zeka şirketi "Helsing"in eylül ayında Ukrayna Savunma Bakanlığı ile 4 bin İHA için sözleşme imzalandığı ve ilk teslimatın aralıkta yapılacağı belirtildi.

İHA'ların GPS karıştırma özelliğine sahip olduğu, nerede olduğunu bildiği ve böylece operatörün kötü hava koşullarında ya da bombalanmış bölgelerde bile rotasından sapmadığı kaydedildi.

İHA'nın Ukrayna'nın kamikaze İHA'larından çok daha yüksek bir menzile sahip olacağı ve tanklar ile Rus askeri mevzilerine karşı da kullanılabileceği belirtildi.

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#Almanya#İHA#Ukrayna

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