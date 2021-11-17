Almanya'dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye büyük ödül

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacak#Cumhurbaşkanı
Ronaldonun çağrısına rağmen reddetti Ayrılık...Ronaldo'nun çağrısına rağmen reddetti! Ayrılık...#Manchester United
İstanbulda kırmızı alarm Bakan Kocadan çok önemli uyarıİstanbul'da kırmızı alarm! Bakan Koca'dan çok önemli uyarı#Koronavirüs
Kovid-19da son durum belli oldu... Bakan Kocadan tedbir yorgunluğuna karşı uyarıKovid-19'da son durum belli oldu... Bakan Koca'dan tedbir yorgunluğuna karşı uyarı!#Koronavirüs
CHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştıCHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştı#CHP
AK Partiden muhalefetin seçim çağrısına yanıtAK Parti'den muhalefetin seçim çağrısına yanıt#AK Parti
Türeci ve Şahine büyük ödül... Milyonlarca insanın hayatını kurtardıTüreci ve Şahin'e büyük ödül... 'Milyonlarca insanın hayatını kurtardı'#Uğur Şahin
Düzce’de deprem İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…Düzce’de deprem! İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…#İstanbul
ABDde Kongre baskınında ön sıralardaydı... Cezası belli olduABD'de Kongre baskınında ön sıralardaydı... Cezası belli oldu#ABD
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklama#Erdoğan
Lionel Messi geri mi dönüyor Barcelonadan açıklama...Lionel Messi geri mi dönüyor? Barcelona'dan açıklama...#Barcelona
En yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktıEn yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktı#ABD
Akıl alır gibi değil Tarihte böylesi yok Rakibinin arka kanadına dokununca...'Akıl alır gibi değil! Tarihte böylesi yok' Rakibinin arka kanadına dokununca...#Formula 1
Charles ile Camilla Ürdüne gitti, Londraya şişe şişe kutsal su götürüyorCharles ile Camilla Ürdün'e gitti, Londra'ya şişe şişe kutsal su götürüyor#Prens Charles
HABERLERDünya Haberleri

Almanya'dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye büyük ödül

#Uğur Şahin#Özlem Türeci#Biontech
Almanyadan Uğur Şahin ve Özlem Türeciye büyük ödül

Bu yıl 25'incisi verilen Alman Gelecek Ödülü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Uğur Şahin, Özlem Türeci, Christoph Huber ve Katalin Kariko'nun oldu.

Haberin Devamı

Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Frank-Walter Steinmeier'in 250 bin avro değerindeki ödülü Berlin'de BioNTech şirketi kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile Christoph Huber ve Katalin Kariko'ya takdim ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bilim insanları ekibinin, mRNA üzerinde yıllarca süren araştırmalara ve Kovid-19'un katlanarak yayılacağına dair ön görüye dayanarak virüse karşı aşı geliştiren ilk kişiler oldukları vurgulandı.

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, BioNTech'in pandemide elde ettiği başarının çığır açıcı ve ilham verici olduğunu belirterek, "Güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesiyle BioNTech araştırmacıları dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtardı ve onların ciddi hastalıklardan korunmasına katkıda bulundu. Böylece BioNTech, bir yıl içinde Kovid-19 pandemisine karşı mücadelede bir dönüm noktası oluşturdu. Bu başarıya, uzun yıllara dayanan araştırma fonumuzla katkıda bulunabildiğimiz için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'da Cumhurbaşkanı, seçkin araştırma ve geliştirme projelerini Alman Gelecek Ödülü ile onurlandırıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uğur Şahin#Özlem Türeci#Biontech

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı