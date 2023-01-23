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Almanya'dan 'U' dönüşü... Ve Berlin Ukrayna kararını açıkladı!

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#ALMANYA#Ukrayna Savaşı#Dünya
Almanyadan U dönüşü... Ve Berlin Ukrayna kararını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 08:37

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde... 2023'e hızlı bir giriş yapan savaş son sürat devam ederken Almanya Ukrayna kararını açıkladı. Dünyanın merakla beklediği açıklama Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'tan geldi.

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Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaş can almaya devam ederken Ukrayna Batı'dan gelen silah yardımı ile direnişini sürdürüyor.

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Ukrayna'nın acil olarak beklediği Alman yapımı tanklar ile ilgili Berlin'in tutumu tepkilere neden olmuş, Almanya, Ukrayna'ya tank gönderme konusundaki isteksizliği nedeniyle tepkiyle karşı karşıya kalmıştı.

Almanya'dan konu ile ilgili 'U' dönüşü olarak nitelendirilen bir hamle geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'in Leopard kararını dünyaya duyurdu.

Baerbock, Polonya'nın Ukrayna'ya Alman menşeli Leopard tankı sevk etmek istemesi halinde buna karşı çıkmayacaklarını belirtti.

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Alman bakan bir muhabirin Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankları teslim etmesi halinde ne olacağını sorması üzerine şu yanıtı verdi;

'Şu anda bu soru sorulmadı ancak sorulsaydı buna engel olmazdık.'

Alman basını bu açıklamayı 'Berlin yeşil ışık yaktı' şeklinde yorumladı.

RUSYA'DAN UYARI: FELAKETE NEDEN OLUR

Öte yandan Rusya Federasyonu Federal Meclisi’nin alt meclisi olan Rusya Devlet Duması’nın Başkanı Vyacheslav Volodin, 'Kiev rejimine saldırı silahlarının verilmesi küresel bir felakete yol açacaktır' dedi.

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Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, 'Washington ve NATO ülkeleri şehirleri vurmak için kullanılacak silahları tedarik ederse ve tehdit ettikleri gibi topraklarımızı ele geçirmeye çalışırsa, bu daha güçlü silahlar kullanılarak misilleme önlemleri alınmasına yol açacaktır' ifadelerini kullandı.

Volodin, Avrupa ülkelerinin milletvekillerini ve ABD Kongre üyelerini, 'İnsanlığa karşı sorumluluklarının farkına varmalılar' diyerek uyardı.

'DÜNYAYI KORKUNÇ BİR SAVAŞA SÜRÜKLÜYORLAR'

ABD ve Avrupa Birliği’nin dünyayı ‘korkunç bir savaşa’ sürüklediğini söyleyen Volodin,'Washington ve Brüksel, kararlarıyla dünyayı korkunç bir savaşa sürüklüyor. Yalnızca Kiev rejimi tarafından kullanılan askeri ve kritik altyapıya yönelik saldırıların gerçekleştirildiği askeri harekattan tamamen farklı bir savaşa' diye konuştu.

 

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#ALMANYA#Ukrayna Savaşı#Dünya

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