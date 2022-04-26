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Almanya'dan U dönüşü... Ukrayna için kararını verdi!

#ALMANYA#Ukrayna#Dünya
Almanyadan U dönüşü... Ukrayna için kararını verdi

Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmaması nedeniyle eleştirilen Alman hükümeti, 'U dönüşü' olarak nitelendirilen bir karara imza attı. Almanya, Gepard uçaksavar tanklarının Ukrayna'ya teslimatını onayladı.

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Ukrayna'daki savaş can almaya devam ederken Batı, Kiev'e askeri yardımını sürdürüyor.

Rusya'ya karşı yeterince aksiyon almadığı ve Ukrayna'ya destek olmadığı şeklinde eleştirilen Almanya'dan flaş bir adım geldi.

Son dönemde Alman Şansölye Olaf Scholz'un politikacıların Kiev'i ziyaret etmesini engellemeye çalıştığı ve Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımı azaltmaya çalıştığı iddia ediliyordu.

'ALMANYA U DÖNÜŞÜ YAPTI'

Alman Bild gazetesi tarafından gündeme getirilen bu iddialar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Scholz hükümeti Gepard uçaksavar tanklarının Ukrayna'ya teslimatını onayladı.

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İngiliz basını bu gelişmeyi 'Almanya U dönüşü yaptı' başlığı ile okurlarına sundu.

Almanya Hür Demokratik parti üyesi Johannes Vogel, bugün Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in ABD'nin Almanya'daki Ramstein hava üssünde müttefikleriyle gerçekleştireceği toplantıda, silahları teslim etmek için hazır olduklarını açıklayacağını belirtti.

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Alman silah üreticisi Krauss-Maffei Wegmann şirketine (KMW), önceki Alman ordusu stoklarında bulunan ve teknik olarak yenilenmiş "Gepard" (Çita) uçaksavar tanklarını satabilmesi için izin verilecek.

Almanyadan U dönüşü... Ukrayna için kararını verdi

HAVA VE KARA HEDEFLERİNE KARŞI KULLANILABİLİYOR

Hava hedeflerine karşı etkili olan bu zırhlılar, aynı zamanda kara hedeflerine karşı da kullanılabiliyor.

Berlin'den gelen bağış diliminin bir parçası olarak 100 Marder piyade savaş aracı siparişi de onaylanabilir.

Öte yandan Die Welt gazetesinin haberine göre, Alman savunma firması Rheinmetal de 88 eski Leopard tankını Ukrayna'ya ihraç etmek istedi.

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ABD'Lİ BAKANLAR AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin'in Kiev'de Zelenski ile görüşmüş, ABD'li bakanlar kritik zirve sonrası önemli açıklamalara imza atmıştı.

ABD'li bakanlar Zelenski'ye 700 milyon dolardan fazla ek doğrudan ve dolaylı askeri yardım sözü vermiş, ülke basını bu yardımın bir kısmının Avrupa ülkelerinden geleceğini yazmıştı.

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Rusya ise ABD'nin bu adımına diplomatik nota ile karşılık vermişti.

 

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