Almanya Orta Avrupa'da bulunan en güçlü Avrupa ülkelerinden biridir. Almanya'dan Türkiye'ye gelirken pek çok ülkeden geçmekteyiz. Bu ülkeler de Avrupa birliği ülkesidir. Gerek kara yolu ile gerekse de hava yolu ile Almanya ve Türkiye arası pek çok ülke bulunur. En az 5 ülke Türkiye ve Almanya arasında bulunmaktadır.

Almanya'dan Türkiye'ye Gelirken Hangi Ülkelerden Geçilir?

Almanya'dan Türkiye'ye gelirken pek çok Avrupa birliği üyesi olan ve olmayan ülkelerden geçmekteyiz. Aslında Almanya'dan Türkiye'ye kara yolu ile ulaşımda pek çok alternatif güzergah bulunmaktadır. Genel olarak ise Almanya Türkiye arası 1616 kilometredir. İlk güzergaha bakacak olursak yolculuğumuzun başlangıcını Münih olarak seçiyoruz.

Münih Almanya'nın en kalabalık şehirlerinden biridir. Münih'ten Avusturya'ya geçiyoruz. Avusturya'dan ise Türkiye'ye doğru geçerken Slovenya topraklarına giriyoruz. Slovenya üzerinden de yolculuğumuza devam ederek Hırvatistan üzerinden gidiyoruz. Hırvatistan'dan da Sırbistan'a geçerek son olarak ise Sırbistan üzerinden Bulgaristan topraklarına giriş yapıyoruz. Bulgaristan'dan da Kapıkule sınır kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapabiliyoruz.

Almanya üzerinden daha pek çok alternatif yol bulunmaktadır. Dilersek Rumeli taraflarından da Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapabiliyoruz. Bu alternatif yol ise şu şekildedir;

Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapabiliriz. Dolayısıyla pek çok Avrupa ülkesi üzerinden Türkiye'ye geçiş yapabilmekteyiz. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan iki sınır kapısı bulunuyor. Bunlardan ilki Yunanistan sınırı olan İpsala sınır kapısı, bir diğer sınır kapısı ise Bulgaristan ile sınır kapısı olan Kapıkule sınır kapısıdır. Almanya üzerinden bu iki sınır kapısını kullanarak giriş yapılabilir. Bu kişinin seçeceği yola göre değişiklik gösterir.

Almanya'dan Türkiye'ye her yıl binlerce gurbetçi giriş yapıyor. Gurbetçiler ülkelerine giriş yaparken bu topraklar üzerinden geçiş yapmaktadırlar. Genelde ise en çok Kapıkule sınır kapısı en hızlı alternatif güzergah olarak belirtiliyor.