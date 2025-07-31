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Almanya'dan tarihi Filistin mesajı: Süreç hemen başlamalı

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#Almanya#Filistin#İsrail
Almanyadan tarihi Filistin mesajı: Süreç hemen başlamalı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 15:47

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin devletinin tanınmasının iki devletli çözüm sürecinin sonunda gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Wadephul, sürecin hemen başlaması gerektiğini "Ancak böyle bir süreç derhal başlamalıdır" ifadesiyle vurguladı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ve Filistin’de yapacağı ziyaret öncesinde başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde dramatik şekilde kötüleşen durumu muhataplarıyla ele alacağını söyledi.

New York'ta düzenlenen son Birleşmiş Milletler (BM) Konferansı’nın, İsrail'in giderek daha fazla azınlık konumuna düştüğünü de gösterdiğini ifade eden Wadephul, İsrail hükümetinin bazı kesimlerinin açık ilhak tehditleri karşısında, önceden müzakere süreci olmaksızın Filistin devletini tanımaya hazır olan Avrupa ülkelerinin de giderek arttığına işaret etti.

Wadephul, ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, üç mesaja odaklanacağını belirtti.

İsrail ve Filistin arasındaki ihtilafın kalıcı bir şekilde çözülmesi için her iki tarafın insanlarına barış, güvenlik ve onur içinde bir yaşam sürdürmelerini sağlayacak tek yolun, müzakere edilmiş iki devletli çözüm olduğunu vurgulayan Wadephul, "Almanya için Filistin devletinin tanınması daha ziyade (iki devletli çözüm) bu sürecin sonunda yer almaktadır. Ancak böyle bir süreç derhal başlamalıdır" ifadesini kullandı.

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Wadephul, Almanya'nın bu hedefinden vazgeçmeyeceğini dile getirerek "Tek taraflı adımlara karşı Almanya da tepki vermek zorunda kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in yanında olan Almanya'nın, Hamas’ın, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu esirleri serbest bırakmasından, silahsızlandırılmasından ve Filistin topraklarında siyasi etkisinin kalmamasından yana olmaya devam edeceğini belirten Wadephul, "O (Hamas), bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmamalı" dedi.

Wadephul, aynı zamanda İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki felaket duruma derhal, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm getirmesi gerektiğini vurgulayarak Almanya’nın acıları hafifletmek için tüm gücüyle destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Almanya’nın gelecek günlerde ihtiyaç sahiplerine havadan yardım ulaştırılmasına katılacağını ifade eden Wadephul, kara yoluyla Gazze’ye yardım girmesi için de çalıştıklarını aktardı.

Wadephul, sadece kara yolu ile yeterli miktarda yardım malzemesinin insanlara ulaştırılabileceğinin altını çizerek "Bu yüzden İsrail hükümetine, BM ve uluslararası yardım kuruluşlarına acilen güvenli giriş ve özellikle de güvenli ve etkili dağıtım imkanı sağlama çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

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#Almanya#Filistin#İsrail

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