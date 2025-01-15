Almanya’dan Suriye’ye tek seferlik gidiş izni

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Bu kapsamda Suriyelilerin, mülteci statülerini kaybetmeden ülkelerine bir kez ziyaret izni verilmesi planlanıyor. Alman İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Ekim 2024 sonu itibarıyla Almanya’da 975 binden fazla Suriyeli yaşıyor. Büyük bir kısmı, 2015’teki mülteci dalgası sırasında Almanya’ya geldi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall, “Kişilerin evlerinin hâlâ ayakta olup olmadığını, aile üyelerinin hayatta olup olmadığını ya da memleketlerinde gerçekten güvende olup olmadıklarını görmelerini sağlamak, gönüllü dönüşlerin önünü açabilir” dedi. Ancak bu ziyaretlerin tek seferlik olması planlanıyor. Ölüm ya da hastalık durumunda mültecilerin ülkelerine gitmelerine izin veriliyor. Bildirim yapılmadan yapılan seyahatler mülteci statüsünün kaybıyla sonuçlanabiliyor.