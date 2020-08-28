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Dünya
Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA-Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Almanya’dan sonra Trump devrede

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Almanya’dan sonra Trump devrede
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ABD Başkanı Donald Trump, önceki akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Doğu Akdeniz’i görüştü. Atina’da ‘Krize ABD müdahale etti’ yorumu yapıldı.

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın arabuluculuk için Atina ve Ankara’da gerçekleştirdiği temasların ardından bu kez ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmeleri yaparak devreye girdi.

OYUNA GELMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’la önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde ağırlıklı olarak Türkiye’nin son dönemde Yunanistan’la yaşadığı Doğu Akdeniz gerilimi konuşuldu. Erdoğan, ABD Başkanı’na “Doğu Akdeniz ve Ege’de gerilimi Türkiye değil Yunanistan tırmandırıyor. Bu anlamda bizimle değil Yunanistan tarafıyla konuşmanız daha faydalı olacaktır. Biz gerginlik istemiyoruz. Her zaman diyalogdan ve yapıcı müzakerelerden yana olduk” mesajını iletti. Ayrıca, “Libya ile yaptığımız anlaşma ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerimiz uluslararası hukuka uygundur. Egemenlik hakkımızı kullanarak attığımız meşru adımlar birilerini maalesef rahatsız ediyor. Bazı ülkeler Yunanistan’ı da kullanarak bölgede güç sahibi olan Türkiye’yi hedef haline getirmeye çalışıyor. Bu oyuna gelmeyiz” dedi.

MAAS TECRÜBESİZ BULUNDU

Bu arada Yunan Skai televizyonu, çarşamba akşamı önce Miçotakis, ardından Erdoğan’ı arayan ABD Başkanı Trump’ın, bundan birkaç saat sonra Yunan Başbakanı ikinci kez aradığını aktardı. Yunan medyasında ayrıca, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de bugün Erdoğan ve Miçotakis’i arayacağı iddia edildi. Öte yandan Alman Bakan Maas’ın hafta başındaki arabuluculuk gayretinin önemli bir sonuç vermemesi üzerine, ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Edoğan ve Miçotakis’le görüşmesi Atina’da “Krize ABD müdahale etti” şeklinde değerlendirildi. Diplomasi kulislerinde, Maas’ın böylesi güç bir misyonu yerine getirebilecek deneyimde olmadığı yorumları yapıldı.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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