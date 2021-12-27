Almanya’dan silah ihracatı rekoru

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Almanya’da Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki büyük koalisyonun görevden ayrılmadan kısa bir süre önce 5 milyar Euro’luk silah satışına onay vermesi tartışmalara neden oldu. Eski hükümetin onayıyla birlikte 2021 yılında Almanya’nın silah ve askeri teçhizat satışı rekor düzeyde artarak 9.04 milyar Euro’ya (112.5 milyar TL) yükseldi. En çok silah satışı ise Mısır’a yönelik yapıldı. Önceki hükümet, insan hakları ihlallerinin yaşandığı Mısır’a 4.34 milyar Euro’luk (54 milyar TL) askeri satışına onay vermişti. Mısır’ın özellikle Yemen ve Libya’daki çatışmalarda taraf olarak yer alması da muhalefetin eleştirilerine arasında yer alıyor.

KONTROL MEKANİZMASI

Almanya, 2019 yılında da yaklaşık 8 milyar Euro’luk (99.5 milyar TL) silah satarak rekor kırmıştı. Almanya’da yeni göreve başlayan SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ise silah satışına yeni bir yasal kontrol mekanizması getirmeyi planlıyor. Hedef, NATO ve AB üyesi olmayan üçüncü ülkelere silah satışını mümkün olduğu kadar kısıtlamak. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yeni koalisyon hükümeti olarak, son birkaç yılın silah ihracatı politikasını gözden geçirdiklerini belirtirken, “Bu nedenle, silah ihracatını onaylamak için hangi kriterlerin kullanıldığını daha net hale getiren bir silah ihracatı kontrol yasası üzerinde çalışıyoruz” dedi. Almanya’da hükümetin silah ticaretine onayı yönetmeliklerle yapılıyor. Silah ticareti ise şu anda Yeşiller üyesi Robert Habeck’in başında olduğu Federal Ekonomi Bakanlığı’nın sorumluluğu altında. Ancak silah ticaretinin dışişleri bakanlığının sorumluluğuna alınması da tartışılmaya başlandı.