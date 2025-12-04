Almanya'dan savunmada iş birliği mesajı

Haberin Devamı

Wadephul, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarının Moskova'nın askeri yöntemlere güvenmeye devam ettiğini gösterdiğini belirten Wadephul, "Bugünkü rejim altında Rusya, barışçıl bir devlet değildir. Son yıllar bunu bize açıkça gösterdi." dedi.

Wadephul, Almanya'nın AGİT'e sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğinin altını çizerek Teşkilatın, istikrar ve kriz önleme açısından önemli bir kazanç olduğunu dile getirdi.

"RUSYA'NIN SALDIRGANLIĞI AVRUPA GÜVENLİĞİNE TEHDİT"

Rusya'nın "saldırganlığının" sadece Ukrayna'yı değil Avrupa'nın güvenliğine yönelik de bir tehdit olduğunu savunan Wadephul, "Bu nedenle Avrupa'nın güvenliği için kurulmuş olan AGİT, zorluklarla karşı karşıyadır." açıklamasını yaptı.

AGİT'in durum umutsuz göründüğünde bile diyaloğu mümkün kıldığını vurgulayan Wadephul, bunun tarihi bir başarı olduğunu belirtti.

Viyana'da düzenlenen AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı

'İŞ BİRLİĞİ YAPARSAK GÜÇLÜ OLABİLİRİZ'

Rusya'nın AGİT'in karşılaştığı tek zorlu görev olmadığına işaret eden Wadephul, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya genelinde, üye devletlerin tek başına dayanıklı çözümler bulamayacağı çok sayıda savaş, kriz ve çatışma görüyoruz. Ancak uluslararası kuruluşlarda iş birliği yaparsak, çok taraflı iş birliğine odaklanırsak güçlü olabiliriz. Diyaloğa açık, iş birliğine ve ortak ilkelere dayanan esnek ve geleceğe dönük bir AGİT'e ihtiyacımız var."