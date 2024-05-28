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Almanya'dan rekor sayıda vatandaşlık

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#ALMANYA#Vatandaşlık#Pasaport
Almanyadan rekor sayıda vatandaşlık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 16:18

Almanya'da geçtiğimiz yıl 200 binden fazla yabancının vatandaşlık başvurusunun kabul edildiği, bunun 20 yıldan fazladır ulaşılan en büyük rkam olduğu açıklandı.

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Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamada, 2023 yılında 200 bin 100 civarında yabancının Alman vatandaşlığa kabul edildiği duyuruldu. Vatandaşlık verilenlerin sayısının 2000 yılından bu yana en yüksek seviyede olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıl vatandaşlığa kabul edilenlerin sayısının 2022’ye kıyasla 31 bin arttığı (yüzde 19) vurgulandı. 2023 yılında 157 farklı ülkeden kişiye vatandaşlık verildiği, vatandaşlığa alınanlardan 75 bin 500’ünün Suriyeli olduğu ifade edildi. Suriyelilerin vatandaşlığa alınmadan önce Almanya'da ortalama 6.8 yıl kaldığı aktarıldı.

Listede Suriye’den sonra Türkiye, Irak, Romanya ve Afganistan yer aldı. Vatandaşlığa kabul edilenlerin yaş ortalamasının 29.3 ve çoğunun erkek olduğu belirtildi.

Ayrıca Ekim ayından sonra Alman vatandaşlığı isteyen İsraillilerin sayısında da keskin bir artış yaşandı. Ocak-Nisan 2024 arasında 6 bin 869 İsrailli Alman vatandaşlığı için başvuruda bulundu. Bu sayı 2022 yılının tamamında 5 bin 670, 2023 yılında ise 9 bin 129 olarak kayıtlara geçmişti.

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'Hepimiz kendimizi toparlamak için zamanımız olduğunu düşünürüz, ta ki toparlayamayana kadar. Ben bunu zor yoldan öğrendim.

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#ALMANYA#Vatandaşlık#Pasaport

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