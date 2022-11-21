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Almanya'dan PKK açıklaması: Delilleri ciddiye alıyoruz

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#Almanya#PKK#İstiklal Caddesi
Almanyadan PKK açıklaması: Delilleri ciddiye alıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 19:39

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, İstanbul’daki korkunç terör saldırısından sonra Almanya hükümetinin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açık şekilde ifade ettiğini hatırlatarak, “Almanya olarak saldırıyla alakalı PKK'nın veya PKK ile ilişkili Türkiye'deki bağlantılı grupların ilişkilerini mevcut delil emareleri çok ciddiye alıyoruz" dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlediği basın toplantısında İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki korkunç terör saldırısından sonra Almanya hükümetinin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açık şekilde ifade ettiğini hatırlatan Burger, “Almanya olarak saldırıyla alakalı PKK'nın veya PKK ile ilişkili Türkiye'deki bağlantılı grupların ilişkilerini mevcut delil emareleri çok ciddiye alıyoruz" dedi.

Türkiye’nin Suriye'ye ve Irak’ın kuzeyine düzenlediği operasyonu değerlendiren Burger, terör örgütü PKK’nın Avrupa Birliği’nde terör organizasyonu olarak listelendiğini ve Türkiye’nin eylemlerinde meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade etti.

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#Almanya#PKK#İstiklal Caddesi

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