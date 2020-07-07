Almanya’dan olumlu sinyal: Türkiye’ye sınırı yakında açabiliriz

Almanya, Türkiye’ye seyahat uyarısını yakında kaldırmayı planlıyor. Hükümetin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiss, korona salgını nedeniyle getirilen seyahat uyarısını Türkiye için yakında kaldırmayı gözden geçirdiklerini söyledi.

‘ADİL DAVRANMALIYIZ’

N-TV televizyonunun koronavirüs gölgesinde seyahat düzenlemeleriyle ilgili sorularını yanıtlayan Bareiss, seyahat uyarısı konusunda adil olmak gerektiğini, başka ülkelere kıyasla Türkiye’ye yönelik daha sert bir uygulama içinde olamayacaklarını vurguladı.

Hükümetin turizm sorumlusu müsteşar Bareiss şöyle dedi: “Biz her ülkeye karşı adil davranmalıyız. Türkiye’de çok iyi önlemler alındı. Vaka sayısı iyi durumda. Eğer bir yerde vaka sayısı düşük, güvenlik sağlanıyorsa, sağlık sistemi buna hazırsa, kriterler yerine getiriliyorsa, tatilciler sağlıklı geri dönüyorsa, oldukça hızla turizme açabiliriz. Ben Türkiye’ye çok yakında turizmi açabileceğimize inanıyorum.”

TÜRKİYE ÖNLEM ALDI

Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la çok iyi görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Bareiss, “Türkiye turizm sektöründe sağlık önlemlerinde çok şeyler yaptı. Koruma var. Gelecek haftalarda Türkiye üzerine konuşacağız. Ben insanların yakında Türkiye’ye uçup orada güvenli bir tatil yapacağını umut ediyorum.”

BEKLENTİLER NELER

Bareiss, “Yakında ne anlama geliyor, iki hafta mı, ne zaman” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Biz devamlı bir görüşme içindeyiz. Eğer durum iyiyse, ki geçen hafta iyiydi, hızla açılışı hazırlayabiliriz. Önümüzdeki günlerde ne yapacağımızı görüşüyoruz” dedi.

Almanya, Türk bakanların ziyareti sırasında dış sınırları sadece 14 ülkeye açan AB’ye topu atmıştı. Buna göre, sınırın açılmasında Türkiye’deki vaka sayılarının seyri kararda belirleyici olacak. AB’nin ayrıca beklediği kriterler arasında vakalara ilişkin verilerin şeffaf bir şekilde paylaşılması, güvenilir testler, tedavi yöntemleri, vaka takibi, sosyal mesafe ve izolasyon önlemleri bulunuyor.

Almanya koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye seyahat uyarısı koymuş ve riskli ülkeler arasına almıştı. Turizm şirketlerinin Türkiye’ye tur düzenleyebilmesi için seyahat uyarısının kalması gerekiyor.